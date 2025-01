Valorizzazione del Parco Oriana Fallaci. La Regione Toscana finanzia l’intervento

Il Comune di Chiesina Uzzanese ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Toscana per valorizzare il parco Oriana Fallaci, adiacente a piazza Vittorio Emanuele II. "Siamo orgogliosi del primo successo raggiunto in questo nuovo anno – spiega il sindaco Fabio Berti –. Abbiamo iniziato nel 2023 a dare un nuovo senso al parco, con pochi soldi abbiamo ristrutturato un’area centrale. Il bando regionale era finalizzato al sostegno all’attuazione di progetti di investimento di ‘accessibilità universale’ nei territori locali. La nostra volontà da tempo era quella di inserire un gioco utilizzabile da tutti i bambini, anche quelli con disabilità, in modo da abbattere il più possibile le barriere".

Chiesina vanta due visita del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, promotrice del progetto ‘Chiesina C.A.A.mbia’ portato avanti in collaborazione con l’associazione ‘Autismo in Blu’. "Abbiamo voluto partecipare al bando per confermare la volontà di mantenere alta l’attenzione su disabilità e inclusione, tutelando i conti del bilancio- continua l’assessore Caterina Benedetti -a fronte di un investimento di 30.000 euro la Regione coprirà l’85% dei lavori, 25.500 euro. La nostra strategia è fare tanto per il nostro paese, senza gravare sulle tasche dei chiesinesi. Ringrazio l’architetto Serena Allidi per la sensibilità con cui ha portato avanti la stesura del progetto".

"Vogliamo che il paese sia sempre più fruibile da tutti – conclude Berti –, partendo dalla segnaletica dei cartelli con la comunicazione aumentativa alternativa, arrivando alla valorizzazione di un parco che permette di unire tutti i bambini".

Emanuele Cutsodontis