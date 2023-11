Ore di ansia per un uomo scomparso nei boschi. Ritrovato dopo una brutta caduta

Montecatini Terme, 16 novembre 2023 – Paura per un uomo scomparso nel pomeriggio di oggi nei boschi in località Panicagliora, nel comune di Marliana. I vigili del fuoco di Pistoia e Montecatini Terme sono intervenuti per le ricerche. La squadra di Montecatini ha trovato la persona nel bosco in buone condizioni, ma vittima di una caduta e infreddolita. La persona è stata stabilizzata e recuperata con barella e ancoraggi per effettuare l’operazione in sicurezza. Sul posto anche il Soccorso Alpino della GdF, il Sast e i carabinieri. L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118.