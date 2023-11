Unità nazionale e forze armate. Il giorno delle celebrazioni

In occasione della giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate in programma sabato 4 novembre, il Comune di Monsummano Terme ha voluto organizzare delle iniziative. La giornata inizierà alle 9.45 quando associazioni, autorità e cittadini si ritroveranno alla basilica di Maria Santissima della Fontenova, dove alle 10 verrà celebrata la santa messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10.45 il corteo si dirigerà al monumento ai Caduti per la deposizione di una corona di alloro e proseguirà, poi, sotto le logge della Sala Iozzelli per la deposizione di una seconda corona. Alle 11, in Sala Iozzelli, interverranno il sindaco di Monsummano Terme Simona De Caro ed alcuni alunni delle scuole dei due istituti comprensivi del Comune, che eseguiranno letture e brani musicali. La mattinata si concluderà con la deposizione di una corona presso la Chiesa di Montevettolini. Tutte le iniziative saranno accompagnate dalla Filarmonica Bellini di Monsummano Terme.