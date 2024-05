Una squadra di veterani e giovani: "Opere e servizi, avanti per Pieve"

Ci sono sei donne e sei uomini tra figure d’esperienza e i volti nuovi: sono i candidati al consiglio comunale della lista Uniti per Pieve, che sostiene la ricandidatura a sindaco di Gilda Diolaiuti. Dodici candidati con storie, competenze ed età diverse, ma accomunati dal desiderio di mettersi al servizio della comunità rappresentando al meglio tutto il territorio pievarino. Tra le figure d’esperienza: Lida Bettarini, Erminio Maraia e Claudio Mazzei, già assessori, Giada Tuci, Simone Iacopini e Chiara Cardelli, già consiglieri comunali. Ta i volti nuovi: Daniele Teci, Monica Birindelli, Abel Pellegrini, Nicoletta Baldi, Marco Mascagni e Nadia Spitaletto. I candidati sono stati presentati nei locali del circolo Arci di Pieve a Nievole. Sala gremita e tanto affetto per la candidata a sindaco e la sua squadra, che l’hanno ringraziata per il prezioso supporto ricevuto da parte dei cittadini, ma anche per il lavoro svolto che ha permesso a Pieve a Nievole di recepire milioni di euro di finanziamenti per tante opere pubbliche. È stata anche l’occasione per presentare il programma della Lista, che parte dai risultati ottenuti nei 10 anni di amministrazione e guarda al futuro.

Al centro ancora le grandi opere, con vari progetti già esecutivi nel cassetto e altri in elaborazione: la rotonda all’uscita dell’autostrada, gli attraversamenti pedonali nel centro città, il superamento del semaforo alla Colonna, alleggerimento del Vialone del Melani, nuovi parcheggi. Molte anche le riqualificazioni urbane previste, tra cui l’ex cinema Teatro del Popolo, piazza XXVII aprile e piazza Colzi, valorizzazione dell’Area Minnetti con nuove attività. E ancora ambiente, giovani, cultura ma anche un occhio particolare ai temi dell’inclusione sociale e del supporto alle famiglie in difficoltà, su cui molte sono state le misure e altre si intendono mettere in campo. La famiglia, la casa e l’attenzione alle fragilità, oltre che all’ambiente, sono stati infatti elementi portanti dell’intera presentazione di Diolaiuti. ll programma, che sarà a disposizione dei cittadini nei molti incontri e porta a porta previsti, è stato frutto di un intenso lavoro con la coalizione e prevede grande concretezza, senza rinunciare a pensare alle prossime generazioni in termini di sostenibilità.

"Racconteremo questo programma in tutte le case - ha spiegato Gilda Diolaiuti - perché il rapporto diretto con le persone è sempre stato al centro della mia attività amministrative e continuerà ad essere così. Abbiamo dimostrato di saper affrontare le sfide con coraggio e determinazione, oggi vogliamo continuare questo percorso con entusiasmo".