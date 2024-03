Una sessantina i nostri insegnanti che si stanno già formando

Scuole della Valdinievole in prima linea per sostenere i gifted, ovvero i bambini ad alto potenziale cognitivo. È infatti necessario che la rete scolastica parta da una adeguata formazione dei docenti, per evitare la dispersione di questi alunni. Giovedì 19 ottobre 2023 al Teatro Verdi di Montecatini si era tenuta una giornata interamente dedicata al tema della e riservata agli insegnanti e agli operatori del settore. L’iniziativa ’(In)Formiamoci sulla Giftedness’ è nata dalla collaborazione tra l’Associazione Teatrale Verdi Montecatini Terme e l’Associazione Arborescienza, una rete di centinaia di famiglie ormai presenti in tutta Italia, particolarmente attive in Toscana. L’input è arrivato proprio dalle di famiglie della Valdinievole.

Attualmente sono una sessantina i docenti delle scuole del nostro territorio che si stanno formando con un corso ad hoc. Le scuole che hanno aderito sono: Galileo Galilei (Pieve a NIevole), Pasquini (Massa e Cozzile), Caporetto (Monsummano), Iozzelli (Monsummano), Ferrucci (Larciano), Marconi Frosini (Pistoia). Ad attivare la piattaforma online, l’istituto Pasquini diretto da Rachele Pirozzi. Impegnati in prima linea anche na quindicina di docenti del comprensivo Galilei che ha come preside Rossella Quirini.

Le scuole del territorio hanno mostrato lungimiranza e sensibilità, diventando protagoniste di una nuova pagina di inclusione e istruzione al passo con i tempi e con l’Europa. Un importante contributo è stato fornito anche dalla Asl Centro, in particolare dal dottor Bruno Sales, direttore provinciale della Neuropsichiatria Infantile, che è stato anche uno dei relatori al convegno di ottobre ed è uno dei massimi esperti della tematica gifted a livello nazionale.

Giovanna La Porta