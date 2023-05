Una panchina per dire no all’omofobia

Verrà inaugurata domenica 21 maggio alle 11 la panchina arcobaleno con la quale l’amministrazione comunale celebra la giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi- e transfobia che cadeva il 17 maggio.

"La scelta del 21 – specifica – non è comunque casuale, perché è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Contro tali fobie il nostro Comune è impegnato già dal 2018. La panchina si trova nella zona a verde limitrofa al parco Healthy and Friendly tra via Togliatti e via Libertà. Nel 2018 ci fu appunto l’istallazione nel palazzo comunale, in posizione ben visibile a tutti, dell’opera pittorica “Tutti uguali, tutti diversi“, ideata dall’artista pievarino Andrea Mattiello e corealizzata da tanti cittadini che su quella tela hanno lasciato le loro pennellate di colore, simbolo delle diversità nell’ uguaglianza che da sempre compongono l’umanità".

"La panchina – dice il sindaco Gilda Diolaiuti – sarà la prima di una serie che il Comune andrà a realizzare affinché i verdi pubblici diventino messaggio permanente dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della nostra Costituzione che proprio nell’articolo 3 riconosce pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di tutti i cittadini, garantendo il pieno sviluppo della persona umana. Un messaggio cui teniamo molto, perché a nostro avviso più se ne parla e maggiormente si diffonde una coscienza di rispetto e tolleranza, valori che per noi sono davvero determinanti".