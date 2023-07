Una frode alimentare con finti Made in Italy

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato circa 140 tonnellate di generi alimentari riportanti segni e simboli tipici del ‘Made in Italy’, che in realtà erano prodotti in Spagna, Ungheria e Paesi Bassi. Se immessa in commercio, la merce avrebbe fruttato un illecito guadagno di circa 4 milioni di euro. Due gli imprenditori italiani coinvolti nella vicenda e denunciati all’autorità giudiziaria. L’operazione, condotta dai ‘Baschi Verdì del Gruppo Pronto Impiego Torino e coordinata dalla procura del capoluogo piemontese, ha avuto inizio nei giorni scorsi quando i finanzieri hanno notato, esposti sugli scaffali di alcuni negozi, prodotti alimentari preconfezionati, in particolare olive, funghi e ortaggi, reclamizzati come di origine italiana, attraverso la simbologia della bandiera tricolore e dello ‘stivalè. Secondo gli inquirenti si trattava di una ingente frode commerciale e le indagini hanno portato i militari a scoprire un deposito in provincia di Pistoia dove è stato anche individuato lo stabilimento che procedeva ad acquistare le confezioni dei prodotti alimentari di origine in altri paesi Ue, già etichettate con la simbologia riconducibile all’italianità.