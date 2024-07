"Un museo del basket al PalaVinci"

Chef e docente all’Istituto alberghiero Martini, Giacomo Tozzini è un grande collezionista di cimeli legati a quella che è la sua grande passione: il basket. Nella sua collezioni di oltre 4mila oggetti catalogati ad Altopascio, nella propria dimora, anche una rarissima maglia indossata dal mitico Joe Bryant, simbolo del basket pistoiese scomparso poche settimane fa, all’All Star Game del 1988. Un cimelio pazzesco. In tutto più di 400 canotte, 2mila foto, palloni originali, scarpe. Di tutto e di più. Di recente è stato special guest al Principino a Viareggio insieme a Dan Peterson in un evento sulla storia della pallacanestro italiana.

Spesso Giacomo ha collaborato a eventi benefici mettendo a disposizione la propria collezione. La passione per la palla a spicchi ce l’ha nel sangue fin da bambino. Ha giocato nelle giovanili ad Altopascio e per una mezza stagione al Don Bosco Livorno. Oggi allena i ragazzi. "Andavo ogni sabato mattina dal presidente della Kleenex Pistoia, Roberto Maltinti. Da lui ho ricevuto molti stimoli. Mi ha spinto a far crescere la collezione. Hocimeli di Meneghin, Galanda, Mario Boni, Pozzecco. E poi medaglie prestigiose come quelle delle Olimpiadi di Mosca del 1980, degli Europei di Roma 1991 e Parigi 1999. Fino a qualche anno fa, ci racconta Giacomo, nella frazione Spianate di Lucca c’era una esposizione incredibile, sicuramente la prima a livello europeo. "Adesso è chiusa – spiega – ed è un peccato. Più volte ho sollecitato le istituzioni, mi ero offerto di occuparmene a puro titolo di volontariato".

La collezione è archiviata in casa: due teche e diversi armadi. "Vorrei aprire un museo a Pietrasanta o al PalaVinci di Montecatini dove sarei disposto ad allestire una mostra o un percorso contemporaneo. Gli spazi non mancano. Molte volte io e Raffaele Romano ne avevamo parlato, lo avremmo realizzato insieme. Purtroppo Raffaele se ne è andato troppo presto. Con le amministrazioni finora non diamo riusciti a fare nulla. Mi piacerebbe avere l’opportunità di parlarne con il nuovo sindaco Claudio Del Rosso. Mi hanno detto che è appassionato di basket".

Le maglie, per entrare nella collezione di Tozzini, devono essere ovviamente state indossate. "Avevo regalato alcuni video di partite a Pozzecco – ricorda – che poi mi ha portato negli spogliatoi a Capo d’Orlando. Per eventi benefici sono sempre pronto. Sogno la canotta di Maltinti Cucine o Kleenex indossata da Joe Bryant. Anche di Ronnie Rowan spero prima o poi di riuscire ad avete una sua maglia da gioco. La maglia All Star Game di Joe Bryant mi è stata donata dalla famiglia Capecchi: il padre era lo storico fisioterapista dell’Olimpia Pistoia". Giacomo possiede anche una buona quota rosa con maglie di Schio e delle più titolate squadre italiane, e lo scudetto di Lucca.

