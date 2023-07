"Un maestro per tutti gli avvocati" L’Ordine rende omaggio a Casciani

Un maestro per tutti, è questo il ritratto dell’avvocato Claudio Casciani che emerge dalle testimonianze, dai ricordi, dalle attestationi di affetto che in queste ore fioriscono ovunque. Un uomo unico, per il garbo, l’eleganza, l’inossidabile sagacia mista a una benevola ironia con cui si è sempre espresso, conquistando tutti. Un uomo d’altri tempi che le persone che gli volevano bene, e stimavano profondamente, stanno salutando con la dolente consapevolezza che non ci sarà mai più un altro Claudio Casciani e chi resta dovrà far tesoro dei suoi insegnamenti, che rappresentano un’eredità per tutta la comunità, insieme ai suoi irresistibili aneddoti. E’ grande dunque il cordoglio che accompagna il suo ultimo viaggio. La camera ardente è allestita da oggi nella sede della Pubblica Assistenza di Monsummano, la sua città. E’ in via Mameli numero 156. Domattina invece, alle 11, ci sarà la cerimonia funebre nel Santuario della Fontenova, in piazza Giusti, a Monsummano, a pochi passi dal suo studio.

"Con la scomparsa dell’avvocato Claudio Casciani – scrive la presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, l’avvocato Cecilia Turco – se ne va un pezzo della storia dell’avvocatura pistoiese e toscana. Un Maestro per generazioni di avvocati. Un uomo che ha fatto della professione, fino all’ultimo, la ragione della sua vita unitamente all’impegno civile a favore della comunità nelle Istituzioni democratiche. Un penalista che ha affrontato i più importanti processi che si sono svolti nel nostro territorio, coniugando la profonda conoscenza del diritto con il talento naturale che lo ha sempre caratterizzato per la intelligenza raffinata, la solida cultura, la conoscenza dell’animo umano.

"Stimato e rispettato da tutti – si legge ancora –, ascoltato dalla Magistratura, non più tardi di sei mesi fa aveva ricevuto la medaglia alla carriera per i 60 anni di professione e anche in quella occasione il suo intervento appassionato, ironico, era stato a lungo applaudito. La sua lunga storia professionale è stata anche caratterizzata da un impegno convinto a favore dell’avvocatura penalista che ha guidato per alcuni anni e sempre per l’affermazione dei valori costituzionali della difesa, del giusto processo, della civiltà giuridica.

"Un testimone indiscusso – conclude la presidente Turco – , un esempio di grande avvocato che ha onorato la toga. L’Ordine degli Avvocati di Pistoia è vicino a Fabio, nostro collega, e a tutta la famiglia".

lucia agati