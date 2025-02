Un corso per andare alla scoperta del vino. Dalla sua storia alle tecniche di degustazione

Sold out il seminario ’Alla scoperta del vino’, lanciato dal Circolo Arci Landovinicio Giusfredi di Massa e Cozzile, che continua a promuovere momenti di socializzazione e cultura con un’iniziativa tutta dedicata agli amanti del buon bere. Appena aperte le iscrizioni al ciclo di lezioni gratuito che inizia oggi, il circolo ha registrato il tutto esaurito. Così, già si pensa a lanciarne un altro. L’invito è aperto ai soci, con la possibilità di iscriversi nella sede del Circolo.

L’interesse suscitato dall’iniziativa conferma il grande interesse dei neofiti del nostro territorio per i prodotti vinicoli. Si tratta di una serie di incontri di avvicinamento al vino guidati dalla dottoressa Natalia Mochi, sommelier degustatore Ais.

L’iniziativa nasce con l’intento di creare occasioni di incontro e condivisione, offrendo al contempo un’opportunità per conoscere meglio il mondo del vino, dalla sua storia alle tecniche di degustazione. Durante gli appuntamenti, i partecipanti potranno esplorare diverse tipologie di vini, imparando a riconoscerne le caratteristiche attraverso l’analisi visiva, olfattiva e gustativa.

"Il nostro obiettivo è rendere il vino un’esperienza di scoperta e convivialità, senza formalismi, ma con la giusta attenzione alla qualità e alla cultura enologica", spiegano gli organizzatori del Circolo. Un’occasione anche per valorizzare il territorio e le sue eccellenze vinicole, creando un legame tra la tradizione e la passione per il buon vino, in un ambiente accogliente e amichevole.

Giovanna La Porta