Un comitato per rilanciare il commercio

L’amministrazione comunale ha incontrato i commercianti di Chiesina Uzzanese per stimolare una possibile collaborazione futura con l’obiettivo di ridare nuova vitalità a tutto il paese.

"Ci premeva ed era importante – dice il sindaco Fabio Berti (nelle foto) – riprendere da dove eravamo rimasti nel febbraio 2020. Volevamo rivederci e analizzare la situazione attuale con i nostri commercianti che, nonostante le mille difficoltà, non hanno mollato durante questi due anni di pandemia. A loro va tutta la nostra riconoscenza. Chiesina continua a essere famosa per i meriti e la qualità dei prodotti, delle proprie attività commerciali, industriali e artigianali di primissimo livello. Purtroppo, per scelta, negli ultimi due anni non abbiamo organizzato alcun evento perché ci sembrava rischioso e non del tutto soddisfacente tenendo conto delle restrizioni. È quindi importante e indispensabile ripartire. Dal 31 marzo ci dovrebbero essere minori restrizioni che potranno darci modo di tornare parzialmente alla normalità. I rincari energetici e delle materie prime hanno travolto anche il Comune che vede ridotte drasticamente le risorse a disposizione per organizzare eventi. Dunque ci è necessario chiedere aiuto alle attività che vogliano partecipare".

"È di primaria importanza – va avanti Berti – non aumentare l’aggravio di tasse su privati e aziende e dobbiamo quindi riuscire a risparmiare su alcune voci di bilancio di non primaria necessità. Per parlare di numeri, si pensi che l’accantonamento, in linea con gli altri anni, per la spesa dell’illuminazione pubblica prevista per il 2022 era minore di 100mila euro, mentre con le proiezioni delle bollette di questi primi mesi si andrà a spendere circa il doppio"

"La nostra volontà – dice l’assessore al commercio Caterina Benedetti – è quella di essere al fianco delle attività, perché sono proprio loro che rendono Chiesina conosciuta e apprezzata. Diventa necessario però sfruttare le sinergie possibili tra ente e commercianti, collaborazioni che si vedono funzionare nei comuni vicini. Vogliamo creare una sorta di comitato commercianti per incentivare le iniziative che riportino le persone nelle strade e nelle piazze. Già in atto il bando per il concorso di idee, lanciato per la riqualifica del centro, per renderlo vivace e per attirare quante più persone a investire e vivere a Chiesina. Da questa prima riunione sono già emerse le prime adesioni al comitato, segno di un paese che ha tanto da dare".