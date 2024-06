Un asilo nido a Grotta Parlanti. Nei locali dell’ex tribunale saranno ospitati 30 bambini

Dopo l’offerta proposta all’asta sull’ex impianto termale di Grotta Parlanti, arriva nel quartiere al confine con Serravalle il momento anche per la creazione di un nuovo asilo. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale il giorno dopo aver presentato la domanda, depositata giovedì 30 maggio, per l’ottenimento dei fondi del Pnrr necessari per la creazione del nuovo plesso scolastico. Il nuovo nido si va ad aggiungere alla materna Lorenzini, già presente in località Grotta Parlanti nell’area adiacente all’ex tribunale convertito da alcuni anni a scuola elementare Arinci. È proprio in questo edificio che sarà ricavato anche il nuovo asilo nido, che prenderà gli spazi degli ultimi locali che ospitano ancora l’ex archivio pretorio all’interno del plesso Arinci, che saranno completamente rigenerati per essere in grado di ospitare 30 bambini tra i 12 e i 36 mesi in due sezioni appositamente costituite.

Una scelta, quella di ubicare un nuovo asilo nido in quella zona, che vede la costituzione di una sorta di comprensorio scolastico del quartiere, con l’aggiunta del nido ai già presenti plessi della materna e delle elementari. Per questa operazione a Grotta Parlanti si parla di un investimento da 950 mila euro. Da quanto emerso, di questi 950mila euro, 350mila saranno finanziati direttamente dalle casse comunali, mentre le restanti 600mila saranno fornite dal piano di ricostruzione con fondi del Pnrr. I soldi ancora non ci sono però l’amministrazione comunale è certa che la domanda sarà accolta e presto arriveranno. "In data 30 maggio è stata inviata la domanda ma – fanno sapere dall’amministrazione – avendo il Comune di Monsummano Terme tutte le caratteristiche richieste dal bando, si attende solo l’assegnazione della cifra già dichiarata finanziabile, pari a euro 600 mila. Gli ulteriori 350 mila euro saranno cofinanziati direttamente dall’Ente comunale".

Soddisfatta di questa nuova partita su Grotta Parlanti, il sindaco uscente Simona De Caro "Mi ero impegnata, insieme alla mia squadra, a lavorare fino all’ultimo giorno del mio mandato con lo stesso entusiasmo del primo – dice il primo cittadino – e i risultati che continuano ad arrivare mi riempiono di orgoglio. Aver intercettato questo bando ha un triplice significato: rivitalizzare ancor di più il quartiere, che avrà a questo punto una vera cittadella scolastica con nido, materna e scuola primaria; riappropriarsi dei locali della vecchia Pretura per restituirli alla comunità totalmente rinnovati; poter erogare nuovi servizi per le famiglie e creare posti di lavoro".

Arianna Fisicaro