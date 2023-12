Un aiuto ai bimbi malati. Ecco i panettoni solidali

LAMPORECCHIO

Il mondo del volontariato di Lamporecchio si sta mobilitando per organizzare un evento di beneficenza, programmato per il giorno sabato 9 dicembre, con inizio alle 20: la manifestazione si intitola "Solidarietà in circolo". In pratica si tratta di una cena che si tiene nei locali della Taverna 04, in piazza Giovanni Falcone, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno del territorio di Lamporecchio colpito dall’alluvione del 2 novembre. Un evento atmosferico forte che ha provocato ingenti danni ad aziende, privati e alle strade. Aderiscono all’iniziativa la Comunità solidale di Lamporecchio e tutti i circoli Arci presenti sul territorio. Una sinergia di forze che sicuramente darà ottimi risultati. "L’obiettivo è di portare il numero più alto di persone alla cena, in modo di permettere di dare un sostanzioso contributo alla causa di aiuto", fanno sapere gli organizzatori.

Per informazioni e prenotazioni occorre mettersi in contatto con i seguenti numeri telefonici dei circoli Arci: Centro Lamporecchio 338 3309430 (Fabio); Circolo Mastromarco 339 3078425 (Riccardo); Circolo San Baronto 333 9088891 (Cinzia); Circolo Cerbaia 366 5389039 (Alessandro); Circolo Papone 392 9982442 (Adriano); circolo Borgano 335 6299538 (Alessio). Inoltre, gli organizzatori hanno messo a disposizione un codice Iban dedicato, sul quale è possibile effettuare un bonifico al Comune di Lamporecchio, scrivendo la causale "Emergenza alluvione". Il codice Iban è il seguente: IT02 N036 9704 1510 0000 300 016. Durante la cena è previsto anche un intrattenimento musicale.