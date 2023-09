Un agosto mordi e fuggi "Serve una vera strategia per puntare sul turismo"

"L’andamento del turismo ad agosto certifica le previsioni di un mese fa. I flussi sono buoni, ma sono spesso il risultato dell’overbooking – la vendita di più camere rispetto a quelle disponibili che costringe una parte dei turisti a cambiare la città del soggiorno – fatto segnare da Firenze e della scelta di servirsi di Montecatini come base strategica per girare la Toscana. Dobbiamo recuperare la sua capacità attrattiva in quanto tale, con una strategia ed una programmazione adeguate". Interviene così Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, commentando l’ultima indagine svolta dall’Osservatorio sul turismo dell’associazione. Una dinamica che viene infatti confermata dai diretti interessati. Per Elio Pancioli dell’Hotel Bellavista "agosto è andato abbastanza bene. Ci aspettiamo buoni risultati anche per settembre e ottobre, complice l’overbooking fiorentino e le molteplici iniziative che nascono nelle città vicine, come Lucca. Ma dobbiamo guardare alla realtà delle cose: senza più il termalismo, senza il turismo congressuale, vengono da noi soltanto perché siamo una città baricentrica in Toscana e perché nel rapporto qualità - prezzo siamo molto più convenienti. Eppure avremmo ancora molto da offrire, a partire dalla qualità della vita che un turista può trovare qui".

Un’angolatura che fa propria anche Eugenio Pancioli Moschini, del Grand Hotel Tamerici & Principe: "Al solito – commenta – non possiamo lamentarci dei flussi, ma sappiamo bene che tolto il termalismo ci scelgono come meta intelligente per pernottare, poi si spostano altrove. Ad agosto abbiamo accolto parimenti italiani e stranieri, specialmente famiglie e clientela over. Una tendenza che stiamo già registrando anche per settembre".

Poi ci sono i ristoratori. Simone Malucchi di Casa Gala osserva: "Abbiamo registrato buoni flussi fino al Ferragosto, poi l’utenza è andata fisiologicamente a calare. Credo che dovremmo recuperare il ruolo di polo attrattivo verso il turismo di prossimità, collocandoci sempre di più come punto di riferimento per chi frequenta l’asse Firenze-Mare". Lorenzo Bertelloni, del ristorante Da Lorenzo, aggiunge: "Agosto non è andato troppo bene. In giro si vedeva gente, certo, ma si trattava di turisti di passaggio e quasi sempre dotati di una ridotta capacità di spesa. Visto l’andamento estremamente altalenante degli ultimi mesi non ci resta che sperare in un settembre florido, ma è evidente che non possiamo vivere di attese, serve una programmazione". Buono l’andamento per il bar Cibus di Moreno Degli Esposti, ma la dinamica resta la medesima: "Agosto è andato bene e anche per settembre le prospettive sembrano buone. È del tutto evidente però che lavoriamo di riflesso alle presenze fiorentine, lucchesi, pisane. I turisti non vengono a Montecatini per starci, ma solo per usarla come base per dormire, perché spendono meno".

Da.B.