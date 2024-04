Tutto pronto per la ripartenza di ’Acqua in bocca ma non troppo’

Tutto pronto per la seconda parte della settima stagione della rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" nello stabilimento termale Tettuccio. Dopo Cristiano Militello e un ex presidente del consiglio come Walter Veltroni, anche per il 2024 gli organizzatori hanno costruito un calendario dove si intrecciano, sport, musica, attualità. Ci saranno trenta appuntamenti a ingresso libero. L’elenco degli ospiti al momento si apre, l’11 maggio, con la flautista, compositrice e suonatrice di quell’affascinante strumento che è il theremin Lina Gervasi, che presenterà in musica il libro "Segnali Sonori". Il 14 maggio sarà la volta del popolare giornalista televisivo Sigfrido Ranucci con il libro "La scelta". Appuntamento molto atteso anche quello del 18 maggio con Rossella Martina, con la presentazione del libro "Giacomo Puccini, Gloria e Tormento", che sarà accompagnato dal concerto in omaggio a Puccini con il baritono Donato Di Gioia accompagnato dal pianista Giulio Laguzzi. Questo è uno dei momenti in cui, nel corso dell’anno a Montecatini, si ricorderà la figura del maestro lucchese in occasione del centenario della sua morte. Il 25 maggio sarà la volta del giornalista de La Nazione Tommaso Strambi e della psichiatra e saggista Liliana Dell’Osso con il libro "Siena, la sua Banca e una scomoda verità, chi ha tradito David Rossi". Il 9 luglio di scena Alessandra Mussolini. Il 5 settembre Luca Trapanese presenterà il libro "Nata per te", mentre il 9 settembre l’architetto montecatinese Oreste Ruggiero illustrerà il suo ultimo lavoro su Leonardo Da Vinci. Il 12 settembre Alberto Mattioli presenterà il libro "Gran Teatro Italia". In calendario (data da stabilire) anche gli incontri con Marco Masini con il libro "L’altalena, la mia storia", con l’ex cantante dei Primitives Mal, che presenterà il libro "La furia di Mal". Poi l’omaggio a Giancarlo Bigazzi con Gianna Albini Bigazzi e altri ospitii. "Con ’Acqua in bocca’ – ha detto il vicesindaco Alessandro Sartoni – il Comusupporta e sostiene un’attività che ha dimostrato la capacità di presentare al pubblico di Montecatini Terme, cittadini e ospiti, un prodotto di buona qualità. Ha portato in città personalità della musica, dello sport, del giornalismo, della politica".