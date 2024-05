"Ripensare la tutela del lavoro"

"L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Se provassimo a ricordarlo 365 giorni l’anno ed a impostare tutte le politiche nazionali e locali avendo a mente questo assunto fondante del nostro Paese, forse riusciremmo a goderci a pieno questa giornata di festa". Inizia così l’intervento dedicato al primo maggio della lista Pd-MontecatineSi’, che appoggia la candidatura a sindaco di Claudio Del Rosso. "Il lavoro è sempre più precario – dicono i candidati - i contratti a termine oppure i rapporti atipici riguardano circa 3 milioni di persone (fonte Inps). Il lavoro è sempre più povero, oltre il 20% di chi lavora in Italia ha un salario inadeguato a garantire la sussistenza, a causa della retribuzione oraria insufficiente e del basso numero di ore lavorate (fonte Forum disuguaglianze diversità). Il lavoro è sempre più rischioso, nel 2023 abbiamo avuto 1.041 persone morte sul lavoro, con oltre 585mila infortuni (fonte Inail). Nel recente passato il nostro Partito ha avuto la sua parte di responsabilità nell’aumento della precarietà e nella riduzione dei diritti di chi lavora: abbiamo sbagliato, non lo faremo di nuovo". Secondo la lista Pd-MontecatineSi’ "l’introduzione del salario minimo legale, la modifica del Jobs Act per reintrodurre la piena tutela di chi è licenziato ingiustamente, il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro per arrivare all’obiettivo di "zero morti" sono le nostre priorità. L’Europa che vogliamo è più giusta, sociale, sostenibile, inclusiva e per la pace. La Montecatini Terme che vogliamo è unita, solidale, verde, libera e sicura".

Da. Be.