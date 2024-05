Lo sport, lezione di vita. L’asd SuperBoys&Girls unica italiana in Germania

Montecatini Terme, 20 maggio 2024 – L’Asd SuperBoys&Girls di Pieve a Nievole dal 21 al 26 maggio sarà a Munster per il meeting sportivo organizzato nella città tedesca. La società pievarina da anni lavora alla promozione dello sport inclusivo, proponendo attività ludico motoria per i più piccoli, attività di calcio, basket, pallavolo e beach volley unificato. Nel maggio 2023 ha vinto il torneo di beach volley a Codogno, grazie a una squadra composta da giovani con e senza disabilità uniti dal desiderio di ritrovare nello sport valori di amicizia e sana competizione. Un successo che è valso l’invito a partecipare all’evento in Germania, unica rappresentante dell’Italia.

Dirigenti e atleti hanno chiesto anche alle istituzioni il supporto necessario; in un incontro alla Casa della Salute di Montecatini Terme è stata presentata l’iniziativa, alla presenza del consigliere regionale Marco Niccolai e dei vertici della Società della Salute della Valdinievole. La Regione Toscana ha messo a disposizione 2.000 euro, per il viaggio e l’alloggio a Munster; il Team Toscana di Special Olympics ha sostenuto il progetto mettendo a disposizione della squadra un’atleta e un partner dal Team All Stars di Arezzo e un secondo coach da Grosseto. "È davvero molto bello quello che è accaduto- dice la presidente Lucia Giachini -viene così premiato l’impegno, la perseveranza e il valore dell’integrazione tra giovani con diverse abilità, competenze e attitudini. I ragazzi e le ragazze del gruppo si rispettano e si vogliono bene, sono molto uniti e hanno voglia di immergersi in questa fantastica esperienza internazionale. Partecipare rappresenta una tappa davvero significativa per tutta la Valdinievole e dimostra che si può credere davvero nello sport come sistema sociale per aiutare a superare differenze e difficoltà".

"È un onore sapere che una squadra della Valdinievole rappresenterà l’Italia a Munster- afferma il governatore Eugenio Giani -come coronamento di un percorso sportivo e sociale frutto del lavoro quotidiano, dell’impegno e della responsabilità che ciascun componente ha messo in quest’avventura. Siamo contenti di aver contribuito a rendere possibile questa esperienza e ci auguriamo che i Super Boys&Girls riescano a vivere quest’esperienza con entusiasmo e grande partecipazione, valorizzando anche la toscanità che rappresentano". Andranno a Munster Luisa Bonfiglio, Mattia Chiocchetti, Danny del Ministro, Francesco Trinci, Eugenio Natali, Fabio Rabai, Alessio Montanaro e Lorenzo Ciampelli, accompagnati da Alessia Ammannati, assistente delegazione e responsabile social e comunicazione, e dai tecnici Asia del Freo e Federica Fontana.

