Carabinieri in classe. Pioggia di domande degli studenti

MONTECATINI

Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. Hanno partecipato circa 100 ragazzi all’incontro promosso dall’Associazione Nazionale carabinieri alla scuola media Galileo di Pieve a Nievole. I ragazzi hanno potuto ascoltare Jaqueline Monica Magi, giudice del tribunale di Pistoia, il maresciallo Renato Nugnes e il brigadiere Costantino Marras appartenenti all’Associazione nazionale carabinieri di Montecatini, insirme alla sindaca di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti, la dirigente scolastica Rossella Quirini e vari docenti. I ragazzi sono stati molto interessati dagli interventi dei relatori e hanno fatto tante domande per approfondire i temi trattati. L’Associazione carabinieri di Montecatini, oltre a eseguire le conferenze nei vari istituti scolastici, continua con servizi di vigilanza intrapresi da anni in sintonia con il Comune, la collaborazione con i carabinieri e le altre forze dell’ordine, vigila sul mercato settimanale, le stazioni ferroviarie, il centro abitato, i parchi e il Teatro Verdi. L’Anc, diretta dal presidente Agostino Giuliani e dal consiglio di amministrazione, da alcuni mesi esegue servizi fissi con successo, dal lunedì al venerdì, all’Asl di via San Marco, su richiesta della direzione, in seguito ad aggressioni subite dagli operatori della struttura.