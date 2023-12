Montecatini e la promozione del turismo all’estero: "In Spagna ci amano"

Montecatini Terme, 10 dicembre 2023 – Il vicesindaco Alessandro Sartoni punta sulla cultura anche come strumento di promozione turistica della città. Per questo, prosegue i contatti internazionali legati ad alcune manifestazioni e iniziative che si tengono a Montecatini. "Pochi giorni fa – spiega l’esponente della giunta – mi sono recato 24 a Madrid per alcuni incontri che avevo in programma, a corollario di un’iniziativa imbastita con il ’Montecatini Short Film Festival’ in collaborazione con il Comitato degli italiani all’estero di Madrid, e fondata sulla volontà di proporre l’immagine culturale della nostra città, imperniata su Galileo Chini e le iniziative sul fronte cinematografico coordinate da Marcello Zeppi".

“Ho tenuto incontri istituzionali alla delegazione Enit di Madrid, guidata da Elena Rodriguez Taylor – continua Sartoni – con l’ambasciatore d’Italia a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi, la direttrice dell’Istituto italiano di cultura Marialuisa Pappalardo, il presidente del Comitato degli italiani all’estero Andrea Lazzeri e il componente del consiglio generale degli italiani all’estero Pietro Mariani".

Sartoni sottolinea di aver "riscontrato grande simpatia nei confronti di Montecatini e la disponibilità a organizzare un evento a Madrid nel primo trimestre 2024 a fini di promozione turistica e culturale, non escludendo che possa essere fatto in una importante sede istituzionale. Le statistiche del turismo spagnolo in outgoing dicono che per quanto riguarda la destinazione Italia, nel 2022 gli spagnoli hanno realizzato un totale di 1.834.521 viaggi. In base alle regioni, la popolazione che viaggia di più in Italia sono i catalani (31,7 per cento), seguiti dai madrileni (17,4), la comunità valenziana (13) e gli andalusi (12,5). La Toscana è collegata alla Spagna tramite Pisa e Firenze: a questo punto avvierò un’interlocuzione a livello politico cittadino e con gli operatori turistici per capire se questa occasione possa essere colta avviando quanto necessario ai fini organizzativi".