"Turismo a Montecatini Terme: Giunta fa confusione su eventi"

"Ci risiamo, quando non sanno cosa rispondere attaccano chi c’era prima e l’hastag #ècolpadibeppe ha identificato i lunghi 4 anni è mezzo dell’amministrazione di Luca Baroncini. È un indice di debolezza e confusione perché a domande precise svicolano come avvenuto durante l’ultimo consiglio comunale". L’esponente della minoranza Helga Bracali, consigliere comunale di Azione, critica il comportamento tenuto da membri della giunta durante l’ultimo consiglio comunale. "L’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi – sottolinea - nel rispondere a un’interrogazione del consigliere Ennio Rucco, andando fuori tema, ha iniziato a paragonare i suoi eventi a Fimba, Special Olympics, Slow Food, e il campionato di bridge. Questi eventi, ha riferito Bartolozzi, hanno ricoperto solo 33 giorni in due anni. Ma l’assessore conosce qual è stata la ricaduta sulla città? Ha mai sentito lamentarsi i negozianti quando in città c’erano questi eventi?" Bracali ricorda che Special Olympics "in dieci giorni di lavoro ha prodotto quasi 50mila presenze. È stato l’evento della rassegna più importante a livello nazionale: 3500 atleti, oltre ai familiari e allo staff (presenze in hotel 3 stelle principalmente, a mezza pensione o completa). I mondiali di basket Fimba hanno portato circa 68mila presenze. Il congresso nazionale di Slow Food, con cena finale in via Cavallotti con circa mille persone, anche qui presenze importanti. A questi eventi potremmo aggiungere i Mondiali di Ciclismo, Miss Italia, Cavalli di Battaglia, Food&Book. Quando con gli eventi che organizza e che organizzerà da qui a giugno, l’assessore Bartolozzi porterà dei numeri così importanti con un risalto sulla stampa di questo tipo, solo allora avrà diritto di paragonarsi agli eventi della scorsa legislatura. Aspettiamo con ansia cosa ci proporrà per questo Natale sperando che non si parli di cuori spezzati, altalene e coperte agli alberi".