Treni, tra ritardi e soppressioni: scatta il bonus per i pendolari. “Ma non si può andare avanti così”

Pescia (Pistoia), 29p dicembre 2024 – Quella del vicesindaco Luca Tridente è una battaglia che va avanti da tempo, perché ai cittadini, e in particolare ai pendolari, sia messo a disposizione un servizio di trasporto pubblico su rotaia più funzionale, efficiente, puntuale. Poche settimane fa, a metà novembre, era intervenuto, e non era la prima volta, per denunciare quella che definiva una “situazione grottesca” che si viene a creare “ogni volta che si verifica un problema sulla linea Firenze-Viareggio (ormai quotidiani)”, provocata anche da “una imbarazzante assenza di comunicazione”.

La denuncia era forte: “L’incompetenza di qualcuno- sottolineava -non può essere scaricata su migliaia di pendolari”. E adesso Tridente è tornato a puntare il dito contro Trenitalia: “è scattato, per il terzo mese di fila, il bonus per gli abbonati Trenitalia che percorrono la tratta Firenze-Lucca-Viareggio- spiega -dà diritto a una riduzione del 20% del costo dell’abbonamento sottoforma di sconto sul nuovo abbonamento mensile presso le biglietterie oppure in una restituzione della somma tramite accredito sul conto corrente o carta per chi l’ha fatto online”.

La decisione dell’azienda arriva perché l’“indice di affidabilità” calcolato è, ancora una volta, troppo basso. L’Indice è misurato valutando ‘le soppressioni effettuate e i tempi di ritardo in relazione al servizio programmato- si legge sul sito di Trenitalia -Ai fini del calcolo dell’“indice di affidabilità” il ritardo dei treni è registrato di norma a destinazione. “Questo dato- prosegue Tridente -penso uno dei peggiori dall’inizio della rilevazione dei dati, dimostra che la linea in oggetto è stata nuovamente interessata da ritardi e disagi ai tanti pendolari che quotidianamente utilizzano il treno per motivi di studio e lavoro. Occorre urgentemente intervenire- conclude il vice sindaco -per invertire la tendenza di questa linea che crea disagi a migliaia di pendolari che quotidianamente si muovono da e per Pescia utilizzando il treno”. Il modulo per richiedere il bonus può essere scaricato dal sito di Trenitalia, allegando la versione cartacea dell’abbonamento.