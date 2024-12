Empoli-Siena, tra le peggiori ferrovie in Italia: “Disservizi cinque giorni su sette”

Valdelsa, 20 dicembre 2024 – Lasciate ogni speranza o voi che salite. Parafrasando i versi del Sommo Poeta scritti per descrivere la discesa agli inferi, qui li prendiamo a prestito per descrivere la salita su uno dei treni che ogni giorno percorrono la disgraziata tratta Siena - Empoli, finita nell’ultimo report Pendolaria 2025 di Legambiente come tra le peggiori d’Italia. Ritardi cronici, stazioni chiuse da anni e treni poco frequenti sono la sfida quotidiana dei pendolari che quotidianamente utilizzano il treno per muoversi da casa verso il posto di lavoro, la scuola, l’Università, i servizi. Acquistano biglietti, abbonamenti, salgono in carrozza e si affidano alla speranza.

Il rischio di ritardi e cancellazioni è sempre dietro l’angolo. A questo, poi, si aggiungono gli scioperi, il cui diritto è sacrosanto, ma che ovviamente crea ulteriori disagi agli utenti. Gianluca Sacconi questi problemi li conosce bene. Fondatore del gruppo facebook Comitato pendolari Valdelsa, ormai dodici anni fa (adesso conta oltre 800 membri), di treni ne ha presi moltissimi e di ore di ritardo ne ha accumulate un’infinità. “Ho perso il conto – ironizza – Purtroppo che la linea Siena - Empoli sia tra le peggiori in Itlia non mi stupisce affatto, mi sarei sorpreso del contrario. Ci sono stati periodi in cui le cose sono andate un po’ meglio, ma nelle ultime settimane la situazione è precipitata. Cinque giorni su sette giorni si rilevano disservizi. Le persone sono stanche e sfiduciate. L’ultimo problema è di martedì scorso quando un treno si è fermato a Granaiolo per un guasto al passaggio a livello mentre è poi passato il ’direttissimo’ senza neppure fermarsi a caricare gli stessi pendolari fermi, al freddo”.

Le peggiori linee ferroviarie d'Italia

Sacconi, in dodici anni di battaglie e incontri con Regione Toscana e Trenitalia facendosi portavoce delle istanze di centinaia di utenti, ha provato ogni volta ad esporre tutte le difficoltà della linea al limite della praticabilità. “In estate ho visto viaggiare littorine diesel a due vagoni senza aria condizionata stipate di turisti. Ma quali ricordi potranno portare a casa dalla loro vacanza queste persone se questa è la qualità dei mezzi pubblici che in Toscana possiamo offrire?”. Sacconi, tuttavia, non si arrende. “Il raddoppio del binario tra Empoli e Granaiolo sarà la svolta, poi con l’elettrificazione avremo risolto. Tuttavia si arriva con decenni di ritardo. Nel frattempo tornerò a chiedere un incontro con Regione Toscana e Trenitalia, perché adesso i disagi sono davvero troppi”.