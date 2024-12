Travolti sulle strisce. Paura per mamma e figlio. Bimbo col Pegaso al Meyer

Un bambino di due anni al Meyer di Firenze e la sua mamma all’ospedale San Jacopo di Pistoia. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina a Pieve a Nievole, in via Matteotti. C’è apprensione per le condizioni dei due anche se dopo l’impatto i parametri vitali registrati, per quanto gravi, sono risultati stabili. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti erano passate da poco le 9 del mattino quando la donna con il bambino sul passeggino stava attraversando via Matteotti, quando un’auto proveniente da Montecatini in direzione Monsummano-Serravalle li avrebbe investiti. Secondo le testimonianze la giovane madre si trovava sulle strisce pedonali in prossimità del tabacchino, spingendo il passeggino all’interno del quale era seduto il bambino al momento dell’impatto.

Un punto molto delicato quello per la viabilità, dal momento in cui si crea una strettoia con il muraglione al di sopra del quale è ubicato il palazzo comunale e dove la viabilità fatica a scorrere fluidamente. Subito dopo l’incidente il traffico è rimasto bloccato per un po’ mentre sul posto sono tempestivamente intervenuti i volontari della Misericordia di Monsummano e di Montecatini, i carabinieri per i rilievi del caso e l’automedica il cui personale sanitario ha disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze del piccolo per i dovuti accertamenti. Nell’impatto con l’auto infatti il bambino sarebbe stato sbalzato fuori dal suo passeggino. Fortunatamente entrambe le vittime dello scontro, per quanto gravi, sono rimaste coscienti anche durante le operazioni di soccorso. Le condizioni del bimbo non preoccupano i sanitari.

Sul posto è accorso subito anche il padre del bambino mentre la gente è accorsa dalle vicine attività per capire cosa stesse succedendo. La zona infatti è ricca di negozi trattandosi della strada principale di quello che un tempo era il centro di Pieve a Nievole prima del muro della ferrovia che divide il paese a metà. Una strada importante che unisce Montecatini a Pistoia e Monsummano e che presenta molteplici problemi di traffico, già esposti più volte anche sul nostro giornale a seguito della nuova viabilità introdotta nella zona della vicina Misericordia per i lavori del raddoppio soprattutto nella zona Minnetti.

Sulla stessa strada, lo scorso 28 settembre perse la vita Michele Isoldi, un pensionato di 89 anni di Montecatini, preso in pieno mentre attraversava via Matteotti sulle strisce pedonali proprio di fronte a piazza XXVII Aprile, a poche decine di metri da dove ieri mattina sono stati investiti la mamma e il suo bambino.

