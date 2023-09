Transenne a Vico e Montecatini Terme: disagi alla viabilità

Chiusa ieri mattina, senza preavviso per gli utenti, la strada che da Vico che scende giù a Montecatini. "Senza alcun avviso - è stato scritto sui social - è stato chiuso il tratto con i turisti che aspettano il pullman per scendere da Montecatini Alto o da via dei Tanelli o da Nievole". Così, anche lo scuolabus ha fatto le spese della chiusura. Gli assessori Emiliano Corrieri (polizia municipale e traffico, politiche ambientali, urbanistica e sicurezza) e Federica Rastelli (istruzione) si sono subito informati con i propri uffici di riferimento per capire cosa fosse accaduto. "Gli uffici ci hanno assicurato di non saperne nulla - racconta Corrieri - la strada è provinciale e la chiusura è stata effettuata a causa di lavori da eseguire all’acquedotto da parte del gestore Acque Spa. L’ordinanza è dunque provinciale e, per quanto mi è stato detto dai funzionari, nessuno ci ha informato. Siamo dispiaciuti per il disagio riscontrato dai cittadini. Fortunatamente tutto è stato risolto nel giro di un paio d’ore".

Tanti i messaggi di reclamo e critiche postati sui social. C’è da capire come possa essere accaduto e da cosa sia dipeso il corto circuito della comunicazione tra i vari soggetti. Per legge, il gestore dell’acquedotto è tenuto a informare l’utenza con un congruo anticipo, a meno che non si tratti di lavori urgenti.

Intanto, prosegue l’opera di graduale ammodernamento della rete idrica, garantire miglioramenti sensibili nel servizio per un numero significativo di utenze, ed eliminare il rischio di perdite su tubazioni attualmente vetuste. È con questi obiettivi che Acque, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, ha attivato il cantiere per la sostituzione di un importante tratto di condotta nelle vie dei Colli a Montecatini Terme. L’operazione porterà alla posa di 450 metri di nuove tubazioni, indicativamente nel tratto compreso tra viale Bustichini e via delle Panteraie, per un investimento da circa 200mila euro.

Giovanna La Porta