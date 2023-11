Tpl ’rinnovato’: ancora proteste: "In città situazione catastrofica. Solo due linee al posto di quattro"

Non vanno giù ai pistoiesi tanti le modifiche ai bus di Autolinee Toscane partite la scorsa settimana, allo scoccare del cosiddetto "T2" deciso di concerto con Regione e Provincia di Pistoia. Si scrive "T2" ma si legge, "rimodulazione di servizio". I nuovi orari e i nuovi itinerari di alcune delle corse di Autolinee Toscane hanno provocato più di una lamentela da parte dei viaggiatori e dei pendolari. "Sono quasi dieci anni che prendo autobus quotidianamente – scrive Angelica, residente in viale Italia a Pistoia – e la situazione è sempre stata critica a causa di ritardi frequenti e corse saltate. Dopo il taglio delle linee effettuato a partire dal 1° Novembre di quest’anno, però, la situazione è diventata catastrofica. Sono state eliminate ben 4 linee urbane (1, 3, M, H), che sono state sostituite solamente da due nuove linee (4 e 8). Queste sono molto più affollate di prima ed effettuano percorsi molto più lunghi rispetto alle vecchie linee. Inoltre, le lunghe attese alle fermate non sono cambiate: ogni volta è un mistero capire se riuscirò a raggiungere l’università o a tornare a casa la sera". Criticità dopo le modifiche sono arrivate anche in zona stadio. "Chi abita in viale Italia o in via Pagliucola – continua – prima poteva contare sia sulla linea 1 che M. Adesso di lì non passa più niente e bisogna spostarsi in viale Matteotti o in piazza Oplà per riuscire a prendere, se fortunato, un autobus".

Angelica sottolinea una criticità chiedendo lumi proprio ad Autolinee Toscane: "Se alla stazione la linea 8, unica rimasta a circolare nella parte centrale della città, ha la stessa fermata sia per l’andata che per il ritorno, come faccio a sapere se quell’autobus mi porterà a casa o altrove? Che ne pensate di scrivere almeno la destinazione sulla testata del bus in modo che la gente sappia dove sta andando?". Ritardi e corse saltate sono state segnalate anche in Valdinievole, lungo la linea 53, quella che collega Lamporecchio con Pistoia. "Oltre alle calamità naturali – ci scrive un lettore – anche i tagli ai bus ci si mettono a complicare la vita. Stiamo ancora cercando di capire, dalla frazione di Biccimurri, come far arrivare i nostri ragazzi in orario a scuola. Al momento, con i nuovi orari, ci pare semplicemente impossibile. At i soldi degli abbonamenti se li è presi, ma il servizio non è all’altezza". L’aziend ha ribadito che le modifiche alle corse sono state prese su istruzione di Provincia e Regione. Chi viaggia a bordo dei bus, però, ha poco interesse nel sapere chi è stato ad attuare i tagli. "Noi valutiamo il servizio, un servizio che ad oggi non c’è – conclude – nonostante ci sia il pagamento di un abbonamento da parte nostra".

Francesco Storai