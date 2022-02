Dopo quasi due anni di inattività e molti sacrifici economici per cercar di sopravvivere, dovuti alla pandemia, ripartono le attività turistiche nel Padule di Fucecchio, organizzate e promosse dall’associazione Volpoca di Ponte Buggianese.

"Tante le novità – scrive Volpoca – che non vogliamo però’ anticipare: saranno giudicate da coloro che avranno l’opportunità di visitarlo attraverso i nostri mezzi e la nostra organizzazione. Cavalli, biciclette, barche, traghetto bus saranno a disposizione dei visitatori già dal 1 marzo fino al 1 settembre, tutti i giorni festivi e prefestivi compresi, con partenze mattino, pomeriggio e dal 1 maggio anche in notturna con partenza al tramonto, sempre e comunque previa prenotazione. Organizzazione, serietà, conoscenza del territorio, professionalità e 20 anni di esperienza in materia ricezione turistica sono il nostro marchio di fabbrica, che mettiamo volentieri a disposizione dei visitatori amanti della natura e anche di coloro che intendono trascorrere qualche ora all’aria aperta, approfittando dell’occasione per conoscere un’area umida come il Padule di Fucecchio, tra le più importanti d’Italia e d’Europa".

In natante posti limitati e gruppi massimo di 10 prsone tra adulti e bambini, con partenza dal porto Casin del Lillo. Per ulteriori informazioni www.associazionevolpoca.it.