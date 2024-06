Torna il torneo ’Ridi Robbe’ nel ricordo di Roberto Fera

Una manifestazione che, partendo da un tragico evento avvenuto nel 2017, è nata con l’obiettivo di tenere vivo il ricordo e, contemporaneamente, agire con uno scopo benefico. È con queste premesse che prenderà ufficialmente il via domenica 16 giugno, al Palavinci di Montecatini Terme, il torneo 3 contro 3 di pallacanestro ’Ridi Robbe’, nato a seguito della prematura scomparsa di Roberto Fera, da tutti conosciuto come ’Robbe’, per un problema cardiaco a soli 30 anni. Era il 5 agosto del 2017 quando la notizia della morte di ’Robbe’ prese alla sprovvista i tanti amici e conoscenti. Da quel momento, gli amici decisero di organizzare qualcosa che portasse avanti il ricordo di Roberto.

È così che nacque, già nel 2017, il torneo ’Ridi Robbe’, un’occasione per ritrovarsi e ricordare, insieme, l’amico ed il compagno Roberto. La prima edizione fu, forse, la più toccante perché la notizia era ancora recente ma soprattutto perché, al termine della manifestazione, vennero proiettati i pensieri di tanti dei partecipanti che attraverso un video, una foto o un aneddoto, condivisero il ricordo del loro amico.

Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, ieri mattina ha ospitato in sala consiliare la conferenza stampa di presentazione dell’evento: "Roberto ha lasciato in tutti noi un grande ricordo e insegnamento: quello di vivere la vita con un sorriso, e questo evento non serve solo a ricordare lui ma anche a continuare il suo sorriso proprio come avrebbe voluto".

Adesso il torneo sta prendendo sempre più forma e si sta allargando sempre più. Il basket è lo sport di cui ’Robbe’ era profondamente appassionato e giocatore da sempre.