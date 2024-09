Torna il talent ’Bravissima’. Serata show al Golf La Pievaccia. Protagonista il talento femminile

Ritorna a Montecatini ’Bravissima’, il primo talent show della tv italiana, ideato e organizzato da Valerio Merola. Il format ebbe la sua prima edizione su Raiuno nel 1991. Fu un successo clamoroso proseguito con il passaggio di ’Bravissima’ da Raiuno alle reti Mediaset. Al teatro Verdi di Montecatini, nel 1991, si era svolta la prima edizione. Così iniziò la propria carriera lo stesso Merola. Attualmente la trasmissione va in onda su Sky e su Canale Italia. Oltre ad essere il primo ed il più longevo talent della tv italiana, mantiene il primato di essere l’unico talent show italiano dedicato in esclusiva alla donna.

’Bravissima Senior’ approda al ristorante ’Il rosmasrino Selvatico’ del Golf Club Montecatini La Pievaccia venerdì 27 settembre come tappa prestigiosa del Tour 2024 che ha già toccato molte località turistiche italiane alla ricerca di nuovi talenti femminili. Le categorie in concorso sono: canto, ballo, moda, recitazione, arte varia. Chi si aggiudicherà il ticket ’Bravissima per te continua’ proseguirà il percorso verso la finale televisiva Sky del 2024. Presenta Valerio Merola insieme a Frank Guarino, uno dei collaboratori di Merola nell’organizzazione della trasmissione e degli eventi ad essa correlati.

La cena spettacolo inizierà alle 21 ed avrà come ospiti vip e artisti nazionali imitatori. "Non è assolutamente un concorso di miss – spiega Guarino –, premia il talento. La bellezza è sicuramente considerata un valore aggiunto. Questa è la quinta tappa in Toscana. Il talento è al primo posto"". La prima Bravissima della storia del talent fu Violante Placido, figlia del grande Michele, approdata grazie a Bravissima al mondo dello spettacolo, diventando poi una delle più apprezzate attrici di cinema e teatro della scena nazionale.

Come concorrenti della serata ci saranno anche le bambine ballerine (quindi categoria Junior) denominato ’Le bimbe di Greta’ perché preparate dalla nota maestra, coreografa e performer montecatinese Greta Cinotti, concorrente dell’ultima tappa di ’Bravissima Senior’, dove ha riscosso grande successo con la sua esibizione. Prossimamente partirà il format di ’Bravissima Young’.

Giovanna La Porta