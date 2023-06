Torna ’Camminando il Montalbano’ Alla lenta scoperta del territorio

Con l’arrivo dell’estate tornano le passeggiate ed escursioni di Camminando il Montalbano, ormai diventate un appuntamento tradizionale per scoprire e vivere la bellezza e la storia di Lamporecchio e del Montalbano nella tranquillità della natura. Le passeggiate, organizzate dal Comune di Lamporecchio e dall’ufficio turistico di San Baronto-Lamporecchio, proseguiranno fino a settembre con appuntamenti settimanali in gruppi di massimo 30 persone con prenotazione. Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro.

Nel primo appuntamento, domani 8 giugno alle 17, partendo dalla chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano; l’itinerario proseguirà attraversando Tigliano, il frantoio del Ferrale per poi giungere nei pressi di Vinci e fare ritorno al punto di partenza. Giovedì 15 giugno alle 9 l’escursione avrà inizio dal Centro visite del Padule di Fucecchio a Castelmartini (Larciano) per poi dirigersi verso il Porto delle Morette e il sentiero che attraversa il bacino palustre. Si consiglia di portare un binocolo per l’osservazione della fauna e la flora della riserva naturale. La visita si svolge in collaborazione con il Centro Rdp Padule di Fucecchio.

Giovedì 22 giugno alle 17 dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la passeggiata si svolgerà parzialmente sul sentiero di crinale immerso in boschi di castagni e pini per scoprire alcuni degli scorci più belli per poi dirigersi nuovamente verso l’abitato di San Baronto con un percorso ad anello. Giovedì 29 giugno alle 17 la passeggiata avrà come protagonista uno dei gioielli storico-artistici del nostro territorio, la Villa Rospigliosi, circondata da un rigoglioso giardino all’italiana, a cui si giungerà a piedi da Lamporecchio.

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotare all’ufficio turistico di San Baronto 0573 766472, [email protected] Le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma. Per tutti i dettagli sulle escursioni visitate il sito www.visitlamporecchio.it oppure la pagina Facebook "Visit Lamporecchio".