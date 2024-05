Torna ’Acqua in bocca’ al Tettuccio. Ospiti giornalisti, scrittori e artisti. Una vetrina di cultura e attualità

Maggio con nuovi ospiti per la settima edizione di Acqua in bocca ma non troppo. La rassegna che si svolge all’interno dello stabilimento termale Tettuccio a Montecatini Terme propone al pubblico Lina Gervasi, un’artista che sabato 11 maggio alle ore 16.30 non soltanto presenterà il libro Beyond The Mirror, Algra editore, raccontandolo a voce, ma lo farà con il suo strumento, il theremin. Infatti, contemporaneamente uscirà l’omonimo album realizzato con Musica lavica records e Athena produzioni. Lina Gervasi suonerà il theremin accompagnata alla chitarra da Denis Marino. "Suonare il theremin – spiega Lina Gervasi – per me significa lasciarsi andare in uno spazio senza dimensioni . Dove le mani descrivono ciò che la mente pensa e il cuore sente e canta". Il theremin è uno strumento musicale elettronico, che non implica il contatto fisico dell’esecutore. Lina Gervasi si avvicina a questo strumento nel 2018 dopo la diagnosi di un’intossicazione acuta da metalli pesanti e nichel che le impedisce di continuare a suonare il flauto traverso. "La musica è ovunque, basta cercarla – pensa Lina Gervasi – . Così non mi perdo d’animo e mi avvicino al theremin, che conoscevo già per le sue caratteristiche timbriche inconfondibili attraverso diversi artisti internazionali come Michael JacKson, Led Zeppelin e Beach Boys". Grande attesa anche per il giornalista Sigfrido Ranucci che martedi 14 maggio alle ore 16,30 presenta il libro La Scelta. Per la prima volta in queste pagine Ranucci, giornalista coraggioso e indipendente, che vive sotto scorta, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconta se stesso e il suo lavoro. Giovedi 16 maggio ore 17,30 in anteprima Antonio Fusco presenta il nuovo libro La scomparsa di Elisa Ohlsen. Fusco , funzionario di polizia, esordisce con successo dieci anni fa con "Ogni giorno ha il suo male" con il commissario Casabona. La giornalista Rossella Martina sabato 18 maggio alle ore 16,30 presenta il libro Giacomo Puccini, gloria e tormento. Segue il concerto con il baritono Donato Di Gioia e il pianista Giulio Laguzzi. Sabato 25 maggio alle 16,30 il giornalista Tommaso Strambi con il libro "Siena, la sua banca e una scomoda verità. Chi ha tradito David Rossi". La rassegna è patrocinata dal comune di Montecatini e sostenuta da Esselunga.

Giovanna La Porta