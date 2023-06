Auto ricoperte di insetti e ’colla’ "Il Comune di Montecatini faccia i trattamenti"

Montecatini Terme, 10 giugno 2023 – Ogni giorno o quasi devono lavare l’auto ricoperta da una sostanza collosa, insetti appiccicati e sporcizia varia.

È il disagio al quale sono sottoposti i residenti di via Ferdinando Martini, nella zona del mercato coperto, che parcheggiano le proprie vetture nella strada in questo periodo dell’anno.

Gli afidi, minuscoli insetti che si nutrono della linfa delle foglie dei tigli, rilasciano forti quantità di melata, una secrezione zuccherina che cade a terra imbrattando ogni cosa e creando danni agli stessi tigli. Anche il marciapiede ne è ricoperta e le suole delle scarpe si incollano letteralmente alla pavimentazione.

«Abbiamo fatto presente più e più volte il problema all’amministrazione comunale – raccontano i residenti – ma quei trattamenti che venivano fatti in passato per limitare il problema non vengono più ripetuti. Dicono che non sono consentiti per non nuocere alle api. Ma non possiamo pensare che non esistano sostanze non nocive alle api che possano però agire su questi insetti fastidiosi. Peraltro da tempo non vengono più effettuate le potature dei rami, che ormai sono talmente lunghi da entrare dentro le finestre delle abitazioni. Insomma una soluzione deve essere trovata. Questo inconveniente va avanti da troppo tempo senza che nessuno agisca. Gli afidi si intrufolano anche dentro le auto passando dalle guarnizioni. Da settimane dobbiamo lavare le macchine tutti i giorni. Il Comune deve muoversi".

Proprio per dare la sveglia all’ente, sarà consegnata una petizione con più di quaranta firme di residenti della strada alberata che va da corso Roma a via Manin.

Mai