Montecatini, rivoluzione Terme. Offerta per le Tamerici dell’architetto Ruggiero

Montecatini Terme, 16 marzo 2025 – Colpo di scena sul fronte delle Terme. Oreste Ruggiero, architetto montecatinese molto conosciuto a livello internazionale anche per i suoi studi su Leonardo da Vinci, ha presentato un’offerta irrevocabile d’acquisto per lo stabilimento Tamerici. Il suo ingresso a sorpresa nelle vicende relative alla cessione degli immobili nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità sposterebbe l’interesse della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sulla Torretta, mentre il Comune punta a rilevare tutte le aree verdi delle Terme, le opere d’arte e i documenti di valore storico, come le lettere di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, e il Tennis Club Torretta, nel cui terreno attiguo potrebbe essere realizzata una piscina termale nel caso in cui dovesse tramontare l’ipotesi Leopoldine.

Una vera rivoluzione rispetto a quanto prospettato nei mesi scorsi, che apre le porte a soluzioni interessanti per il futuro della città. Ruggiero, con il massimo rispetto per l’identità storica e culturale delle Terme Tamerici, vuole realizzare un museo privato all’interno dell’edificio. Fino a ieri, il quadro dell’interesse per i beni strategici della società era più o meno definito da mesi. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia aveva avanzato la disponibilità a rilevare uno degli immobili, le Tamerici, sul quale costruire una progettualità a favore della comunità. Il Comune, da parte sua ha effettuato un’offerta per lo stabilimento Torretta e ha manifestato la volontà di rilevare le serre attigue, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il territorio, investendo oltre 1,5 milionoI. La Regione ha presentato un’offerta per l’acquisto degli stabilimenti storici Tettuccio, Regina, ed Excelsior, con uno stanziamento di 17,5 milioni. Le pedine, adesso, sono state per gran parte spostate e per la città si aprono nuove prospettive.

L’entrata in scena di Ruggiero ha spinto il sindaco Claudio Del Rosso, ha avviato un serrato confronto con tutti gli soggetti coinvolti, per definire una strategia condivisa che possa valorizzare ulteriormente gli stabilimenti termali e la città. Sono stati così definiti i nuovi obiettivi che Comune e Fondazione Caripit puntano a raggiungere. Il sindaco Del Rosso conferma in pieno l’ipotesi che sta circolando. “Siamo molto grati all’architetto Ruggiero – sottolinea – uno professionista di elevata caratura e un ricercatore di grande importanza, che ha mostrato un profondo amore nei confronti di Montecatini”. La Lega, nei giorni scorsi, ha attaccato Del Rosso in seguito all’esito negativo della seconda asta per la vendita dei beni strategici delle Terme. “Sono abituato a dire le cose quando le faccio – replica lui – e non prima”.