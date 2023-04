"Terme, disservizi inaccettabili. A rischio la continuità aziendale"

Montecatini Terme, 28 aprile 2023 – “Inefficienze e assenza di servizi alle Terme: a rischio c’è la continuità aziendale". E’ quanto Federalberghi Apam ha segnalato in una lettera appena inviata all’amministratore della società Alessandro Michelotti, ai soci Comune e Regione, al commissario giudiziale e alla Croce Rossa Italiana.

“Con preoccupazione – scrive Apam – stiamo constatando il perpetuarsi di problematiche interne alla società, che comportano inefficienze o addirittura mancati servizi all’utenza. Queste lacune ci vengono segnalate con crescente frequenza e si riferiscono sia alle prestazioni sanitarie erogate, sia alle attività di altra natura. Tra i problemi ci sono la difficoltà o l’impossibilità di effettuare prenotazioni per telefono (nessuno risponde); la cessazione di prestazioni sanitarie per mancanza di medici specializzati (alle insufflazioni manca l’otorino); la riduzione delle prestazioni del comparto del benessere termale per mancanza di personale. A tutto ciò si aggiunge l’insufficienza del numero dei giardinieri e del personale addetto ai bagni, con la vegetazione in area termale incolta e la scarsa pulizia dei gabinetti degli stabilimenti".

“Tutto questo – va avanti la nota di Apam – non può che incidere negativamente sull’azienda Terme, sia in maniera diretta per i mancati guadagni, sia indiretta per il danno d’immagine che peserà ancora di più sulla gestione futura. L’aspetto più preoccupante resta la vera difficoltà per la clientela di trovare una interlocuzione con la società di viale Verdi. Questo elemento, tenuto conto del ruolo delle Terme nell’ambito turistico, si ripercuote anche sui flussi alberghieri, in quanto i potenziali utenti degli stabilimenti, dissuasi dalla difficoltà nella prenotazione delle prestazioni termali, non fissano neanche le camere".

“Le nostre aziende alberghiere – commenta il presidente di Federalberghi Apam Carlo Bartolini – si trovano, loro malgrado e in modo disarmante, a dover far fronte a continue lamentele. Questo è ovviamente un danno per l’azienda Terme e un danno, ancora maggiore, per gli alberghi e l’economia a essi collegata. La nuova stagione può rappresentare una grande opportunità per fare banalmente “cassa” per un’azienda che si trova in concordato di continuità, mostrando quello che abbiamo comunque di prezioso: il compendio termale e immobiliare. Diversamente il permanere di tali situazioni di noncuranza gestionale potrà contribuire solamente a rendere una pessima immagine delle terme, screditando purtroppo anche il nostro lavoro".