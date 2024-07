Terme, affondo della maggioranza: "Demagogia dalle opposizioni"

"La società Terme, come tutti sappiamo, è sottoposta a un concordato giudiziale, pertanto sono e saranno gli organi della procedura ad adottare le soluzioni ritenute opportune nell’interesse dell’azienda, anche in seguito al primo bando di vendita del compendio termale andato deserto". Il Comune, socio di minoranza delle Terme, ribadisce che, dopo la gara andata deserta per la vendita di tutti gli immobili ritenuti strategici, spettano adesso al commissario giudiziale Alessandro Torcini, di concerto con la sezione fallimentare del tribunale di Pistoia, decidere quale sarà la prossima mossa da fare, senza dimenticare il ruolo del liquidatore Enrico Terzani. La Regione, pur essendo rimasta in silenzio, in segno di rispetto per gli organi della procedura, sembrerebbe preferire che si vada a una vendita separata a ciascuno degli immobili, in modo da poter procedere in tempi relativamente rapidi all’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior. Il socio di maggioranza ha già stanziato 17,5 milioni di euro per questa operazione, a cui è seguita un’offerta irrevocabile di acquisto.

Il Comune, in ogni caso, non ha apprezzato alcune uscite sulla vicenda e invita a rispettare il ruolo di chi, per legge, e strettamente tenuto a prendere decisioni. "Preme sottolineare al sindaco Claudio Del Rosso e a tutta l’amministrazione – conclude la nota ufficiale - che stante la delicatezza della situazione siano inopportune dichiarazioni demagogiche, come quelle delle opposizioni, stante che le decisioni sulla liquidazione del patrimonio termale saranno assunte per legge dal liquidatore con le dovute autorizzazioni da parte del tribunale".

L’amministrazione comunale ’bacchetta’ quindi le uscite delle minoranze dopo il caso, mettendo in evidenza che sarebbe necessario un comportamento più rispettoso nei confronti di tutti gli organi della procedura.