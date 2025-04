Sessantenne trovata morta dentro casa

Era morta in casa, dove viveva sola, ormai da diversi giorni, ma è stato necessario un po’ di tempo prima che si accorgessero della sua scomparsa. Il corpo di una donna di origine sudamericana di 65 anni è stata ritrovato ieri mattina nella sua abitazione di via Manin, vicino al Santa Rita Hospital. I vicini di casa sentivano uno strano odore proveniente dalla sua abitazione e ormai da qualche tempo nessuno l’aveva incontrato. È stato così chiamato il numero di emergenza 112, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Non appena sono riusciti a entrare nell’ abitazione i vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna. Per lei non c’era più niente da fare. In base a un primo esame esperto effettuato dai medici, la donna non presentava alcun segno di violenza. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Montecatini per accertare che non fossero avvenuti fatti violenti. Da un attento controllo dell’abitazione non è stato trovato nulla o disordine o alcun indizio che possa far pensare a un’aggressione dentro la casa. In base alle prime ipotesi, quindi, la donna sarebbe morta a causa di un malore improvviso. Il pubblico ministero ha comunque disposto che la salma resti a disposizione dell’autorita’ giudiziaria per effettuare un’eventuale autopsia al fine di escludere qualsiasi dubbio. La presenza di numerosi veicoli della polizia di Stato ha comunque richiamato molti curiosi. Gli agenti, comunque, sono riusciti a tenere bene sotto controllo la situazione, evitando intrusioni nell’appartamento.

Da. B.