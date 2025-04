Contributo per gli affitti: "Erogati tutti i fondi disponibili. Ma questo Governo è assente"

Sessantatre famiglie a Pieve a Nievole possono godere del contributo affitti e i fondi disponibili, messi a disposizione da Comune e Regione, sono già stati erogati. A darne notizia è l’amministrazione di Pieve a Nievole che specifica anche che le domande pervenute sono state 65. Dopo la fase istruttoria, 62 richieste sono risultate ammissibili: 49 in fascia A per le situazioni di maggiore criticità e 13 in fascia B mentre tre richieste sono state escluse per irregolarità documentali.

"Grazie ad uno stanziamento complessivo di 49.352 euro, di cui 43.000 provenienti dalle casse comunali e 6.352 euro da fondi regionali – fanno sapere dall’amministrazione Diolaiuti – è stato possibile soddisfare tutte le richieste della fascia A: 48 richiedenti hanno ricevuto l’intero contributo spettante, mentre il 49esimo in graduatoria ha percepito un importo residuo di 150 euro. Il contributo medio erogato in fascia A è stato di circa 1.178 euro, calcolato sulla base dei mesi effettivamente pagati".

Ad essere esclusi invece dalla contribuzione per gli affitti sono stati tutti i richiedenti inseriti in fascia B "a causa della totale assenza di fondi statali – spiegano dal Comune – come già accaduto negli anni precedenti". L’Amministrazione inoltre esprime forte rammarico sostenendo una latitanza da parte del governo sul tema. "Abbiamo fatto il possibile per aiutare chi vive situazioni di maggiore disagio – ha detto l’assessore alle politiche sociali Abel Pellegrini – ma senza il sostegno dello Stato rischiamo di non riuscire a coprire nemmeno le fasce più deboli. È urgente un cambio di passo a livello nazionale: servono risorse certe e strutturali per garantire il diritto alla casa".

Intanto i contributi sono stati erogati e i relativi mandati sono stati emessi entro la fine di febbraio. La documentazione è stata inviata alla Guardia di Finanza per i controlli di legge. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali.