Ponte sulla Nievole e caos tir. La Provincia ipotizza lo stop. Valutazioni sul piano del traffico

Il transito dei tir sul ponte sulla Nievole, nel Comune di Serravalle Pistoiese lungo la SR435 Lucchese, è tra le questioni di viabilità monitorate dall’amministrazione provinciale. Diverse le motivazioni che hanno spinto alla riflessione sulla possibilità di interdire il transito agli autoarticolati, condivise con i sindaci di tutti i comuni della Valdinievole e con il comune di Serravalle Pistoiese in una riunione il 24 marzo e, il 2 aprile, in un confronto con le associazioni di categoria. L’ipotesi nasce dalla necessità di alleggerire il traffico su una viabilità molto frequentata dalle auto e, considerati i violenti eventi meteorici dell’ultimo mese, anche per le possibili serie difficoltà che si potrebbero generare a causa di forti perturbazioni. Non è stato, formalmente, definito niente, né prese decisioni. L’amministrazione, in accordo con i sindaci, sta valutando di rivolgersi a una ditta specializzata per la redazione di un piano del traffico per tutti gli undici comuni della Valdinievole e per quello di Serravalle Pistoiese, per poi, in base alle risultanze, scegliere il da farsi.

Gli uffici tecnici sono al lavoro per costruire un quadro complessivo dei chilometri di strade regionali, provinciali e comunali, sulla base del quale chiedere la redazione del piano. Il valore dell’indotto produttivo costituisce un punto di forza per la Valdinievole: è un dato che influisce sulle valutazioni dell’amministrazione provinciale, ed è necessario valutare quanto il passaggio degli autoarticolati impatti su strade percorse anche dai veicoli leggeri, comprometta la quotidiana transitabilità del cittadino. "Nessuna decisione sarà presa senza tutte le valutazioni del caso", rassicura l’amministrazione provinciale, "la logica sarà quella di approdare a scelte utili per l’interesse collettivo".

Il territorio della Provincia sarà oggetto di importanti lavori finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Toscana, con l’allargamento del ponte di Serravalle, il completamento della variante del Fossetto nel Comune di Larciano e la creazione di una variante che affianca il vialone del Melani, a Pieve a Nievole, interventi pensati per migliorare la percorribilità di molte strade.