Protesta sulla Parcheggi: "Nessuna attenzione ai parchimetri"

Il servizio di Montecatini Parcheggi & Servizi non funziona e non tiene conto delle esigenze di turisti e lavoratori. Lo afferma Loretta Ciulli, professionista conosciuta in città: "Le critiche da fare sono diverse, a partire dal fatto che non c’è alcuna attenzione nella programmazione del sistema dei parchimetri. Eppure, basterebbe prendere spunto da città vicine come Lucca, dove in automatico si concede la possibilità di pagare la sosta eccedente evitandi la multa".

A Montecatini, la sosta a pagamento non è gestita direttamente dal Comune ma dalla partecipata Montecatini Parcheggi & Servizi. Inoltre, assicura Loretta, è difficile trovare parchimetri funzionanti: "Sto collezionando ammende per ragioni che dipendono dal malfunzionamento di queste macchinette. Poco tempo fa mi sono accorta che il mio abbonamento era scaduto. Premetto che lo pago da anni. Ho cercato subito un parchimetro per rinnovarlo ma è stato impossibile". Inoltre, sembra proprio che le istruzioni da seguire per effettuare le operazioni non siano semplici né amichevoli. "A volte siamo costretti ad attenderci – prosegue Loretta – so bene che sta all’utente cercare un parchimetro idoneo ma posso assicurare che questo è spesso a dir poco impossibile".

Montecatini è città turistica: "Bisognerebbe pensarci. Bastano pochi minuti di ritardo e subito il vigilino stampano la trasgressione – conclude la signora Ciulli –, io non mi intendo di terme e non saprei come rilanciarle. Nessuno ha una bacchetta magica. Ma basterebbe partire dalle piccole cose".

Pensare che, negli anni d’oro, la città era stata un modello da seguire per l’organizzazione del traffico, l’accoglienza turistica e i biglietti di cortesia lasciati sulle auto in sosta vietata.

Giovanna La Porta