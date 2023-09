Tennis Show a Montecatini: Musica, Buona Cucina e Atleti di Alto Profilo

Una domenica tra sport, arte culinaria e le sette note. Oggi 3 settembre il Circolo Tennis Montecatini darà vita a "Tennis Show", un vero e proprio evento: una sfida di tennis tra giocatori professionisti con una prelibata cena a bordo campo e, subito dopo, la musica dal vivo protagonista. A sfidarsi, su uno dei campi da gioco del Tennis Club La Torretta, a partire dalle 19.30, saranno due tennisti del calibro di Daniele Capecchi, classificato 2.1, e Walter Trusendi, classificato 2.2: un incontro di esibizione abbinato a un momento conviviale di classe, con piatti di pesce cucinati in "cooking show" (un autentico spettacolo di cucina) dalle esperte e abili mani degli chef del ristorante Da Lorenzo di Montecatini Terme. Al termine del confronto, all’incirca alle 21, toccherà ai ragazzi dei SignorLini di Pescia intrattenere il pubblico con la loro musica. Prenotazioni solo su Whatsapp al numero di cellulare 375 6061961. "La cena si chiamerà ‘Il mare al tennis’: è arrivata alla quarta edizione, visto il successo riscontrato negli anni precedenti – fa sapere Giulia Cappelli del Circolo Tennis Montecatini –. Il menù elaborato dal ristorante Da Lorenzo e dal Tennis Club La Torretta prevede delle prelibatezze. Inizieremo gustando pralina di baccalà mantecato, con olive nere, gel di cipolla rossa caramellata e riso soffiato; poi passeremo al carpaccio di branzino scottato, con polvere di tè matcha, cervice di mango e aria di pomodoro; continueremo con lo spaghetto freddo ‘Selezione Morelli’, con crudaiola di pomodoro cuore di bue, caviale di basilico e tartara di tracina; lasagnetta alla ‘Bolognese’ di mar; dulcis in fundo, crepes suzette flambate al Cointreau, con gelato fior di latte e brigidini di Lamporecchio. Insomma, una serata-evento da non mancare". Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Tennis Club La Torretta.

Gianluca Barni