Teatro Verdi fra musical e show di Filippo Caccamo

La leggenda di Belle e la Bestia della Compagnia dell’Ora arriva al Teatro Verdi domenica 12 febbraio alle 17: per i bambini e le famiglie una storia d’amore e d’avventura con testi e musiche originali.

In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo. Il casuale incontro con Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago e dolce ricordo di una principessa ormai dimenticata da chiunque a causa del potente sortilegio. La ricerca di una valida soluzione che possa portare l’incantesimo a spezzarsi si scontra però con le trame segrete di Miguel, pronto a tutto pur di prendersi in sposa la giovane Belle.

Ma cosa accadrebbe se la Bestia si convincesse che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio? Una nuova storia di amore e di avventura raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato.

Luda Produzioni esordisce con questo spettacolo nel panorama del musical nazionale nel 2021. L’opera completamente inedita con testi di Luca Cattaneo e musiche di Enrico Galimberti è messa in scena dalla Compagnia dell’Ora che si è resa protagonista di una ricca tournée, debuttando al Teatro Sociale di Mantova e proseguendo nei principali teatri italiani.

Sempre al Teatro Verdi il 18 febbraio alle 16 è atteso Filippo Caccamo con "Tel chi Filippo!", spettacolo comico e anche di più, show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. Lo spettacolo ha registrato un sold out dietro l’altro; il suo tema principale è la vita degli insegnanti. Si rivela una fonte inesauribile di aneddoti, tic, spaccati di vita sui banchi che, riletti alla luce della verve comica di Filippo, nel tempo hanno portato l’artista ad avere più di 500mila follower. Filippo Caccamo interpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti e amati. Non può infine mancare la canzone "ll Collegio docenti", brillante parodia di "Brividi".

Filippo Caccamo, classe 1993, è laureato in Storia e Critica dell’Arte all’Università Statale di Milano, è autore, comico e regista da diversi anni, ha calcato palcoscenici di tutta Italia con tre tour teatrali.

Mai