Team Corratec ricevuto dal sindaco: "Orgogliosi del vostro Giro"

Il sindaco Baroncini ha ricevuto una rappresentanza del Team Corratec Selle Italia, società professionistica con sede a Montecatini. L’occasione è stata quella di celebrare la prima storica partecipazione al Giro d’Italia. "Per la nostra comunità è un onore – ha detto Luca Baroncini – e il vostro impegno nelle strade si è visto e volevo gratificarvi, ricevendovi in municipio per aver portato sulle strade il nome della città e aver fatto parlare di Montecatini anche oltre i confini. Il team si è ben messo in evidenza entrando in diverse fughe e facendosi vedere da appassionati e non solo. La nostra amministrazione crede molto nella mobilità ciclabile e stiamo sviluppando progetti, alcuni dei quali hanno già visto la luce, sia sul tema della sicurezza stradale che dal punto di vista turistico, tramite i percorsi cicloturistici e gli eventi dalla mountain bike fino alla Coppi e Bartali. Da questo punto di vista è anche importante che tutta la Valdinievole continui una sinergia, che già è ben avviata con l’ambito turistico. L’augurio è che Corratec Selle Italia diventi il team di tutta la Valdinievole".

"Ringrazio l’amministrazione comunale – commenta il direttore sportivo Francesco Frassi – per questo riconoscimento. Per noi è stato un onore essere al Giro d’Italia e portarvi il nome di Montecatini. Dal punto di vista dei risultati abbiamo dato il massimo per fare in modo che il nome del team fosse visto con positività e mediaticamente cercando di stare davanti. Il cast di corridori in gara era davvero troppo forte per vincere, ma abbiamo dato una bella visibilità ai nostri sponsor e alla città, come dimostrano le classifiche del traguardo volante e fuga dove ci siamo piazzati con due corridori nelle prime 6 posizioni". Il serbo Veljko Stojnic è arrivato quarto assoluto e terzo assoluto: "La mia prima esperienza al Giro è stata bella e abbiamo onorato la maglia entrando nelle tante fughe. Abbiamo davvero fatto un bel lavoro".