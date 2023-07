Tante soddisfazioni per il Sismondi "Vinti riconoscimenti importanti Grazie al Pnrr progetti e laboratori"

Prosegue il nostro viaggio nelle scuole della Valdinievole, alla scoperta di attività e laboratori che caratterizzano, grazie all’autonomia, i vari istituti. Abbiamo intervistato Oria Mechelli, dirigente scolastica dell’istituto Sismondi-Pacinotti che comprende anche il liceo artistico Berlinghieri.

Possiamo tracciare un bilancio di quest’anno scolastico?

"L’anno scolastico appena concluso è stato denso di attività, concorsi e progetti a cui gli studenti e i docenti hanno partecipato con grande entusiasmo e rinnovata energia dopo il periodo pandemico. Essere tornati finalmente alla normale vita scolastica dopo due anni di Covid è stato faticoso ma ha dato grandi soddisfazioni sul piano umano, didattico e professionale con alcuni riconoscimenti importanti per i nostri studenti che sono stati premiati tra gli altri al concorso "Art contest" del Tribunale di Pistoia (Liceo Artistico), al concorso "Tessuti e filati all’origine della moda" di Confindustria Toscana Nord (Indirizzo Moda per il made in Italy) e al Premio Letterario Ceppo (Professionale Pacinotti) Tra i motivi di orgoglio è da sottolineare il progetto ideato dai docenti e studenti delle classi quarte del’’Istituto Pacinotti "L’intelligenza delle mani" premiato con il primo premio al concorso "Sì geniale" della Fondazione Caript".

Parliamo del Pnrr.

"L’opportunità del PNRR è molto importante per il nostro Istituto perché permetterà di investire ingenti risorse nella prevenzione e nel contrasto alla dispersione attraverso numerosi progetti ma anche nel rinnovamento e nell’ampliamento dei laboratori professionalizzanti. Sono inoltre previste attività e progettualità all’avanguardia che mirino a sviluppare le competenze necessarie alla transizione degli studenti verso il mondo del lavoro con uno sguardo agli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 e in particolare al miglioramento delle competenze digitali. La scuola sarà quindi sempre più aperta al territorio e diventerà un luogo più bello dove trascorrere il tempo socializzando e imparando".

Come vanno le attività nei laboratori?

"Grazie alle risorse del Pnrr nei prossimi anni scolastici la scuola farà un ulteriore balzo in avanti verso l’innovazione e la digitalizzazione e potenzierà i laboratori già esistenti. In particolare è prevista la realizzazione di un’aula cosiddetta "immersiva" che stimoli e coinvolga gli studenti e che rappresenterà un importante sfida anche per i docenti, ormai chiamati a rinnovare la didattica e a sperimentare metodi e strategie nuove".

Quali sono stati i progetti più significativi?

"I progetti del nostro Istituto sono variegati ed eterogenei e coinvolgono tutti gli indirizzi che interagiscono e collaborano tra loro in piena sinergia e con una sentita partecipazione delle istituzioni locali e degli enti territoriali. In particolare la fine dell’anno scolastico ha visto concretizzarsi alcune sfilate di moda e lo spettacolo teatrale "I colori del mondo" che hanno permesso la valorizzazione delle varie anime della scuola. Altri progetti significativi che hanno permesso di tenere aperta e viva la scuola anche nel pomeriggio come luogo d’incontro, condivisione e socializzazione sono stati anche la Radio Web "VocinOnda" con podcast in cui gli studenti sono stati liberi di esprimere i propri pensieri e le proprie idee, la Biblioteca scolastica che ha visto il recupero del patrimonio librario d’Istituto e ha stimolato l’interesse per la lettura e infine il Sismondi-Pacinotti Lab cha ha supportato gli studenti fornendo loro un metodo di studio più efficace e facendoli riflettere su aspetti relazionali e comunicativi".

Da sempre il Sismondi-Pacinotti è in pima linea nelle attività di inclusione e supporto alle difficoltà degli adolescenti. "Il nostro istituto è da sempre in prima linea nel mettere in atto strategie, attività e progetti che mirano a contrastare la dispersione, il bullismo e ad accogliere le diversità trasformandole in risorse. Malgrado il periodo pandemico abbia avuto, tra le varie conseguenze, la proliferazione di disturbi d’ansia, disagio e smarrimento, la cura, l’attenzione e la dedizione dei docenti nel corso di quest’anno scolastico è stata encomiabile e gli sforzi affinché nessuno "rimanesse indietro" sono stati evidenti. Per la prima volta è stato realizzato anche un Laboratorio di inclusione che ha visto collaborare e lavorare insieme gli alunni dei diversi indirizzi migliorando i processi inclusivi e il senso di appartenenza della comunità scolastica, andando così ad implementare attività e progetti già in essere come il teatro sociale e le numerose iniziative di scienze motorie con il Parkrun o gli Special Olympics",

Giovanna La Porta