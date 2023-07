Tamerici, Montecatini Terme: settimana di musica per festeggiare Unesco

Il calendario degli eventi firmati "Incanto Liberty" si infittisce nell’ultima settimana di luglio chiudendo simbolicamente i festeggiamenti per il secondo anniversario dell’ingresso di Montecatini Terme nel patrimonio Unesco. Le meravigliose Terme Tamerici fanno da cornice ad una settimana di musica, questa sera alle ore 21 la kermesse prende il via con un concerto di fiati della Southampton Youth Wind Band, un gruppo musicale del Regno Unito che ha scelto proprio Montecatini per una tappa del loro tour tricolore. Domenica alle 10,30 sempre nella stessa location è previsto un concerto jazz coro & orchestra eseguito dagli studenti e dagli accompagnatori della Sir William Borlase’s Grammar School anche loro provenienti dal Regno Unito. La settimana di note e grandi emozioni prosegue martedì 25 luglio alle 21 con un affascinante concerto a quattro mani eseguito dai pianisti Angela Avanzati e Andrea Sevieri. Sabato 29 luglio sempre alle 21 torna la tradizionale esibizione della Montecatini City Band mentre domenica 30 grande concerto di chiusura eseguito dell’Orchestra "Zephyrus" del Teatro alla Scala di Milano, un ensemble di flautisti professionisti creato dal Maestro Marco Zoni. L’iniziativa "Tamerici: il parco della musica" comprende anche una serie di corsi di alta formazione "Flauti in Sinfonia" che si terranno dal 26 al 30 luglio a cura del Maestro Walter Menichini. Dalla riapertura dello Stabilimento il 25 marzo scorso in occasione delle Giornate Fai di Primavera, Incanto Liberty attraverso una serie di incontri e mostre ha non solo voluto arricchire la proposta turistica ma anche riportare gli stessi montecatinesi in uno dei luoghi più belli e suggestivi della cittadina. Le iniziative estive proseguiranno poi nel mese di agosto dal 12 al 15 con il raduno internazionale di carrozze d’epoca che sfileranno per le vie del centro fino a raggiungere il parco termale.

Martina Nerli