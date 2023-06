Taglio del nastro al ’Parco Polli’: area attrezzata per i bambini. "Idea del progetto di sostenibilità"

Monsummano Terme, 2 giugno 2023 – «Il verde di questo prato ricorda il vostro pesto, uno dei prodotti dell’anno, insieme ai colori di tutti gli altri ortaggi che Polli da sempre usa".

Parola di sindaco, che ha tagliato il nastro insieme al presidente Marco Polli, coadiuvato dalla figlia Manuela, direttore del settore corporate e strategy e dal ceo della storica azienda Marco Fraccaroli al cospetto di decine di bambini accompagnati da nonni e genitori, per l’inaugurazione della nuova area verde attrezzata per i più piccoli a marchio Polli spa.

Alla cerimonia, oltre al sindaco Simona De Caro, erano presenti anche alcuni funzionari dello stabilimento cittadino e gli assessori Arcangelo Crisci, Monica Marraccini Mori e Roberta D’Oto, oltre che il consigliere comunale Michele Gurgone.

«L’idea – ha detto Manuela Polli – è nata all’interno dei nostri progetti di sostenibilità, che per noi riguarda anche le comunità locali che ospitano il gruppo Polli, di cui Monsummano è la principale".

L’area giochi in questione è quella in via del Catano, adiacente al parco Orzali, di cui diventa dunque naturale estensione al di fuori dell’anello pedonale. Si tratta di un appezzamento di oltre 500 metri quadrati che Polli ha attrezzato con divertimenti e arredo per i bambini più piccoli. E’ primo parco cittadino per la fascia 0-6 anni.

«Siamo molto sensibili come sempre – ha detto il presidente Marco Polli – a tutto ciò che riguarda l’ecologia e il verde e, visto che trattiamo prodotti di origine vegetale, abbiamo un grande rispetto per la terra. Quello di Monsummano dopo oltre 100 anni resta il nostro più grande stabilimento.

Di solito non resta operativo così a lungo, ma la nostra famiglia ha un legame profondo con la popolazione e il territorio". La famiglia Polli ha infatti investito oltre 18 milioni di euro negli ultimi anni per la sua fabbrica in città che conta 180 dipendenti e che ha visto il passaggio di quattro generazioni, fondata nel 1919, quando produceva carne in scatola per l’esercito fino a oggi, specializzata nei vegetali. "Polli è leader a livello internazionale nel campo dell’agroalimentare – ha detto il ceo Marco Fraccaroli – e dallo stabilimento di Monusmmano escono ogni anno 100 milioni di confezioni di cui il 70% va sul mercato estero".

Arianna Fisicaro