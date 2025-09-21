Tacconi alla serata per Schillaci. Abbracci, ricordi e beneficenza

Tanta commozione e mille ricordi, anche Montecatini e la Val di Nievole hanno voluto ricordare Totò Schillaci a un anno dalla scomparsa.

L’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90 aveva profondi legami con il nostro territorio, era una sua seconda casa, veniva spesso a passare qualche giornata, ma anche per partecipare a eventi e manifestazioni benefiche. Proprio questo "Grande cuore" di Totò hanno voluto ricordare i tanti amici e tifosi che si sono ritrovati al "Mugo" di Pieve a Nievole sotto l’attenta regia di Nicola Stagi e una grande sorpresa: Stefano Tacconi. Erano compagni di nazionale e nella Juve, soprattutto grandi amici e l’ex portiere ancora alle prese con una lunga convalescenza, in stampelle, ma ha voluto comunque esserci.

E’ stata tanta l’emozione durante la proiezione delle immagini di Totò in Val di Nievole che subito dopo il periodo del Covid si era fatto promotore di una raccolta fondi con la consegna di donazioni a diverse Misericordie e Pubbliche assistenza della nostra zona che si erano spese con tutta l’energia in quei momenti drammatici. Ha presenziato, portato il suo ricordo e il saluto istituzionale anche Lida Bettarini, assessore allo sport del comune di Pieve a Nievole.

Stefano Tacconi, come faceva sempre Schillaci, ha regalato diverse maglie autografate che presto andranno all’asta sempre per beneficenza.

Enzo Bucchioni