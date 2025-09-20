Pellegrini al Gabinetto. Viesseux

È stato invitato mercoledì scorso come special guest al Gabinetto Scientifico Viesseux di Firenze il professor Andrea Pellegrini, docente di lettere dell’alberghiero Martini, istituto diretto da Marzia Andreoni, con un curriculum impressionante. Nella sala Ferri di palazzo Strozzi, c’erano Mario Ajazzi Mancini e Alessandro Ceni. In trasferta per seguire l’evento la figlia Sofia, la moglie Giada, qualche collega e alcuni studenti del Martini. Pellegrini, che ha scritto diversi saggi e romanzi, era già stato invitato altre volte in via degli Strozzi per interventi. Ma stavolta è stato diverso. Si è trattato di un momento di riflessione costruito interamente intorno a Pellegrini e al suo ultimo lavoro. "La rara felicità", una sorta di bio fiction a metà tra la realtà poetica e biografica di Giuseppe Ungaretti e l’intreccio originale creato da Pellegrini. Che ha dedicato il volume alla cara zia Franca, anche lei docente di lettere, prematuramente scomparsa. Particolare la trama. Siamo sull’Isonzo, 1916. Durante la guerra, l’amicizia tra un cappellano di reggimento e un fante matura di giorno in giorno, unico baluardo dentro la tragedia. Ma il prete è tormentato dai dubbi: la sua fede vacilla sotto i bombardamenti, frastornata da una prostituta che il fante frequenta. Quel giovane soldato, all’apparenza blasfemo, assume i tratti sfuggenti di una creatura terrestre e angelica insieme. È un poeta che compone versi enigmatici su carte di fortuna, strane liriche che protegge nel tascapane e recita ai camerati nelle trincee. Tra azioni di guerra e il tempo sospeso delle licenze nasce un capolavoro: Il porto sepolto. Quel fante si chiama Giuseppe Ungaretti. Giovanna La Porta