Svolta per l’ex Hotel Astoria: venduto all’asta per un milione

L’Hotel Astoria, per tanti anni struttura ricettiva di pregio nel cuore della città termale, in via Fedeli, chiusa ormai da qualche tempo, è stato venduto dal tribunale fallimentare di Pistoia, attraverso una procedura telematica, a un compratore che ha presentato un’offerta da 945mila euro. Il prezzo base era di un milione e 18mila euro, mentre l’offerta minima era di 763.500. La speranza, adesso, è che l’hotel di via Fedeli, nel giro di qualche tempo, possa riprendere a funzionare. Le prime indiscrezioni indicano il compratore in una società americana specializzata nel turismo di lusso.

L’Hotel Astoria, come spiega la descrizione del bando di vendita, è "un complesso immobiliare a uso alberghiero, attualmente dismesso e in mediocre stato di manutenzione e conservazione, costituito da due fabbricati. Quello principale destinato ad albergo e l’altro a dependance, con circostante resede di pertinenza. L’albergo si eleva su cinque piani fuori terra, oltre seminterrato, collegati da un ampio vano scala che inizia dal piano terra fino a raggiungere il quarto piano sottotetto. I piani terra, primo, secondo e terzo sono collegati anche da due ascensori. Il fabbricato secondario posto a ovest del precedente, destinato a dependance, si eleva su due piani fuori terra". L’albergo Astoria dispone di "un’ampia piscina con area già adibita a zona benessere - solarium, corredata di un fabbricato a uso giardino, oltre a locali autoclave, caldaia, spogliatoio e ripostiglio al piano seminterrato".

L’acquisto dell’Hotel Astoria arriva senza dubbio al momento giusto. In una recente operazione per contrastare la vendita di stupefacenti a Montecatini e in Valdinievole, i carabinieri hanno scoperto che anche questa struttura ricettiva dismessa era diventata un dormitorio per pusher e sbandati di vario genere. La speranza, adesso, è che la nuova proprietà possa portarla a una vera e propria rinascita. Da. B.