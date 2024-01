Svolta nel centrosinistra. Del Rosso è il candidato: "Scelta di competenza"

"Competenza e responsabilità: è questo l’indirizzo per la scelta del candidato sindaco che si è imposta la coalizione amministrativa, a oggi formata dal Movimento Cinque Stelle, Pd, Azione e MontecatineSi, individuando nell’avvocato Claudio Del Rosso la persona giusta per un percorso di questo tipo". L’assemblea del Partito Democratico ha sciolto i nodi: sarà l’avvocato, già candidato dalla lista civica "Per Montecatini", il nome su cui punterà, insieme alle attuali forze di minoranza, con l’eccezione, non è ancora ufficiale se in modo definitivo, di Italia Viva, per riconquistare la guida della città. Una coalizione amministrativa che guarda fuori dagli schemi dei partiti, sottolineando l’apertura verso la società civile. "In questi cinque anni di opposizione condivisa allo ’scempio’ dell’amministrazione Baroncini – ricordano le forze che sostengono Del Rosso - è maturata la convinzione che per Montecatini ci fosse la necessità di un fronte ampio, trasversale, capace di attrarre le migliori idee e le migliori professionalità per il futuro di Montecatini, libero dalle dinamiche ’tossiche’ della politica nazionale. È necessario prendere coscienza che una fase tutta nuova deve interessare la città: decisioni, scelte e strategie per il futuro sono mancate terribilmente in questi anni, durante i quali l’amministrazione Baroncini ha vivacchiato, nella migliore delle ipotesi, o fatto danni enormi, nella maggior parte dei casi. Da sempre le scelte importanti sono per Montecatini Terme delle grandi assenti: influenzate da politiche nazionali o regionali miopi, annichilite da rapporti di potere e da odi di partito, alla prova dei fatti è sempre stata la città con i suoi cittadini e le sue categorie economiche ad essere punita". La coalizione amministrativa ribadisce che "non c’è più tempo: la partita drammatica delle Terme, la necessità di un rilancio commerciale e turistico, le emergenze abitative e sociali e l’obbligo di rigenerare l’ orgoglio dell’ appartenenza alla città di Montecatini Terme nei suoi cittadini impongono una scelta civica di competenza, di peso e di libertà per il prossimo Sindaco, e noi riteniamo che questa scelta debba ricadere sull’avvocato Claudio Del Rosso, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, pur rispettando la vocazione del tutto civica della sua candidatura, una sua scelta sostanziale".

Alessio Torrigiani, segretario provinciale del Pd, fa il punto sulla scelta, analizzando anche i maldipancia espressi da alcuni esponenti del partito verso un candidato valutato come troppo lontano dai valori del partito. "È naturale che all’interno di una forza plurale come la nostra – spiega – ci siano discussioni. Si tratta di un valore aggiunto. Ognuno ha espresso il suo punto di vista, anche critico, e il testo finale è stato approvato. Tutti stanno cercando di dare il proprio contributo per il rilancio di Montecatini". E sul caso Italia Viva? "Confido che ci sia una maturazione in questo gruppo – risponde Torrigiani – e che attraverso un percorso, a livello comunale e provinciale, si arrivi a comprendere la strada da noi intrapresa".

Daniele Bernardini