Sviluppo del verde urbano. La nascita del ’Parco della Pace’: "Un luogo simbolo per i giovani"

’Armonia di intrecci’ è il titolo di un progetto che ha come obiettivo la realizzazione di un parco della pace nel comune di Massa e Cozzile, sul terreno situato nelle immediate vicinanze della scuola primaria Rodari fra via Don Poggetti e via Vetriano. "I lavori sono già in corso e si concluderanno a fine marzo – spiega il sindaco Marzia Niccoli – e c’è da dire che le aree urbane stanno diventando sempre più congestionate e inquinate e, in questo scenario, gli spazi verdi possono aiutare a combattere molti dei problemi urbani, migliorando la vita degli abitanti con particolare riguardo alla salute fisica e mentale".

L’accessibilità irregolare allo spazio verde urbano è diventata una questione di giustizia ambientale poiché la consapevolezza della sua importanza per la salute pubblica è adesso largamente riconosciuta. "Il verde urbano – aggiunge Niccoli – è un elemento importante per la qualità della vita degli abitanti. I giardini, gli orti favoriscono i rapporti sociali e ricreativi della comunità". In questo momento l’area interessata, di circa 4200 mq, risulta essere solo un grande campo d’erba completamente privo di attrezzature e quindi inutilizzato, dove, nella parte rivolta verso via Vetriano, è situato un monumento realizzato dall’artista Luigi Russo nel 2003, e che non è stata più oggetto di interventi di riqualificazione, di cui invece oggi necessita per renderla finalmente fruibile e attraente.

Il progetto è pensato come un’aula all’aperto, dove lo stare fuori, all’aperto, aiuta moltissimo i bambini nel processo di apprendimento: l’osservazione insegna loro a stare più in sintonia con la natura, imparando da essa moltissimo. Al centro del parco, in prossimità del già presente ’Monumento della Pace, sorgerà la ’Piazza della Pace’, un’agorà dove incontrarsi e confrontarsi, dove celebrare la pace, illustrandone ai bambini l’importanza e la necessità come fulcro del mondo e della nostra società, un vero e proprio inno alla vita.

Proprio per ricordare sempre, in ogni istante, i diritti fondamentali, importanti per lo sviluppo di una società equa e rispettosa degli altri, delle diversità e delle differenze che ci contraddistinguono, sono previsti 12 alberi, uno per ogni diritto fondamentale, che saranno corredati da un qr code.

Giovanna La Porta