La città piange ‘Susy’, addio a un’icona: Franca Suzzi fu regina della moda

Montecatini Terme, 24 gennaio 2024 – Un mito, un’icona assoluta della bellezza, della moda e dell’eleganza. Franca Suzzi, al secolo Susy, signora di altri tempi e regina della Montecatini degli anni d’oro, se n’è andata a 94 anni lasciando dietro di sé centinaia di pagine raccontate e molte altre da raccontare. Fare shopping a Montecatini Terme, tuttora e nonostante la crisi che ha colpito la città e in particolare il settore del commercio, significa recarsi da Boutique Susy, un’accogliente negozio di abbigliamento di alta moda donna con un’ampia scelta di abiti firmati adatti a tutte le occasioni: casual, informale, elegante, sera e molto altro. In viale IV novembre è rimasto l’ultimo avamposto della moda in grande stile. Negli ultimi anni si lamentava spesso di come le cose fossero cambiate, del degrado, della sporcizia, della viabilità, anche dei gazebo a suo dire antiestetici e fuori norma. E non intendeva arrendersi o rassegnarsi. Una vera forza della natura.

Mai allineata , non aveva paura di dire la sua, anche quando si trattava di criticare chi stava nella palazzina comunale in viale Verdi. Nel 2014 l’associazione La Fabbrica aveva invano proposto di regalarle le chiavi della città. Bellissima, da giovane ricordava Brigitte Bardot, con il suo look e la lunga chioma bionda che ha difeso fino alla fine. Sì, perché anche a più di 90 anni Susy poteva permettersi di portare quell’acconciatura. Le turiste la adoravano e venivano da ogni città per farsi vestire da lei. "Tutti gli articoli proposti – si legge su una rivista nazionale di settore – vengono accuratamente selezionati dalla titolare, Susy, un personaggio nella vita e nella cronaca della città che scegliendo tra i migliori marchi sia italiani che internazionali, regala un tocco d’avventura e di imprevisto nella moda del momento. Per Susy anche gli accessori sono importanti e devono essere abbinati ogni giorno con molta cura, poiché come afferma: ’E’ il dettaglio che fa la differenza nel nostro look’. Con una serie di accessori originali e alla moda, sempre al passo con le ultime tendenze: gioielli, borse, cappelli, cinture e foulard ma anche cappotti e pellicce, per una cliente esigente e alla ricerca di classe e stile".

Tutti gli articoli proposti venivano accuratamente selezionati da Susy, scegliendo tra i migliori marchi sia italiani che internazionali. Una tipa tosta, competente e preparata. Lascia un’impronta indelebile in città. Poco tempo fa, ci aveva contattato. Voleva raccontare il suo punto di vista sul centro cittadino, voleva smuovere ancora una volta le coscienze. Cara Susy, il tempo non è stato galantuomo e non ci ha dato modo di ascoltarti. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio alle 15 nella Chiesa di San Francesco.